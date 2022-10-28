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Американский фермер, подозреваемый в покушении на экс-министра аграрной политики Украины Лещенко, уехал в США

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Лещенко работал в компании американца до работы на госслужбе
Лещенко работал в компании американца до работы на госслужбе
Фото: Роман Лещенко / Facebook

Американский аграрный предприниматель Курт Гросанс, которого подозревают в покушении на убийство экс-министра аграрной политики Романа Лещенко, уехал в США. Об этом сообщила Светлана Гречаная во время заседания по делу 27 октября, пишет издание "Ґрати".

Как сообщила судья, Гросанс находится в городе Эшли, штат Северная Дакота. Он покинул Киев, исполняя "рекомендацию посольства США" из-за риска обстрелов. В то же время он заявил судье, что хочет участвовать в заседаниях по видеосвязи.

Прокурор Константин Пияк попросил отклонить ходатайство. Он заявил, что с обвиняемым должен находиться судебный распорядитель, если тот участвует в процессе дистанционно. Представитель Лещенко поддержал прокурора.

Судья отложила заседания до 23 ноября и заявила, что Гросанс обязан явиться на суд лично.

Как будет действовать прокуратура, если Гросанс не приедет в Киев на следующее заседание, сторона обвинения пока не знает.

Прокурор рассказал "Ґратам", что срок обязательств Гросанса являться в суд и сообщать о смене места жительства истек 10 октября. Суд не успел продлить ему меру пресечения. Как Гросансу удалось выехать из Украины, он не знает. По его словам, паспорта и другие документы были изъяты.

По версии следствия, Гросанс заказал убийство тогдашнего министра аграрной политики. До работы в министерстве Лещенко работал топ-менеджером в компании Гросанса и, как утверждает подозреваемый, украл у него $250 тыс. Гросанс нанял коллектора Дмитрия Коваленко, но тот не выполнил "заказ". После чего американский предприниматель решил заказать убийство обоих. Богач нашла киллера, который оказался полицейским под прикрытием.

Контекст:

Лещенко был назначен министром аграрной политики в декабре 2020 года. До этого в 2019–2020 годах он был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам, главой Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

18 ноября 2021 года в МВД сообщили, что предотвратили убийство одного из министров Кабмина. Глава МВД Денис Монастырский рассказал, что заказчики – гражданин США, с которым Лещенко сотрудничал в 2018 году, и гражданка Украины. О ней правоохранители не сообщали деталей.

Всех подозреваемых в причастности к преступлению задержали 17 ноября. Их подозревают в похищении человека, вымогательстве, покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений. Максимальное наказание по этим статьям – пожизненное лишение свободы.

Лещенко сказал, что постоянно получает угрозы начиная с 2020 года.

Теги: покушение, правоохранители, обвинение, фермеры, киллер, Роман Лещенко, Курт Гросанс
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