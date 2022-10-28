Американский фермер, подозреваемый в покушении на экс-министра аграрной политики Украины Лещенко, уехал в США

Лещенко работал в компании американца до работы на госслужбе Фото: Роман Лещенко / Facebook

Как сообщила судья, Гросанс находится в городе Эшли, штат Северная Дакота. Он покинул Киев, исполняя "рекомендацию посольства США" из-за риска обстрелов. В то же время он заявил судье, что хочет участвовать в заседаниях по видеосвязи.

Прокурор Константин Пияк попросил отклонить ходатайство. Он заявил, что с обвиняемым должен находиться судебный распорядитель, если тот участвует в процессе дистанционно. Представитель Лещенко поддержал прокурора.

Судья отложила заседания до 23 ноября и заявила, что Гросанс обязан явиться на суд лично.

Как будет действовать прокуратура, если Гросанс не приедет в Киев на следующее заседание, сторона обвинения пока не знает.

Прокурор рассказал "Ґратам", что срок обязательств Гросанса являться в суд и сообщать о смене места жительства истек 10 октября. Суд не успел продлить ему меру пресечения. Как Гросансу удалось выехать из Украины, он не знает. По его словам, паспорта и другие документы были изъяты.

По версии следствия, Гросанс заказал убийство тогдашнего министра аграрной политики. До работы в министерстве Лещенко работал топ-менеджером в компании Гросанса и, как утверждает подозреваемый, украл у него $250 тыс. Гросанс нанял коллектора Дмитрия Коваленко, но тот не выполнил "заказ". После чего американский предприниматель решил заказать убийство обоих. Богач нашла киллера, который оказался полицейским под прикрытием.