Американский фермер, подозреваемый в покушении на экс-министра аграрной политики Украины Лещенко, уехал в США

Как сообщила судья, Гросанс находится в городе Эшли, штат Северная Дакота. Он покинул Киев, исполняя "рекомендацию посольства США" из-за риска обстрелов. В то же время он заявил судье, что хочет участвовать в заседаниях по видеосвязи.
Прокурор Константин Пияк попросил отклонить ходатайство. Он заявил, что с обвиняемым должен находиться судебный распорядитель, если тот участвует в процессе дистанционно. Представитель Лещенко поддержал прокурора.
Судья отложила заседания до 23 ноября и заявила, что Гросанс обязан явиться на суд лично.
Как будет действовать прокуратура, если Гросанс не приедет в Киев на следующее заседание, сторона обвинения пока не знает.
Прокурор рассказал "Ґратам", что срок обязательств Гросанса являться в суд и сообщать о смене места жительства истек 10 октября. Суд не успел продлить ему меру пресечения. Как Гросансу удалось выехать из Украины, он не знает. По его словам, паспорта и другие документы были изъяты.
По версии следствия, Гросанс заказал убийство тогдашнего министра аграрной политики. До работы в министерстве Лещенко работал топ-менеджером в компании Гросанса и, как утверждает подозреваемый, украл у него $250 тыс. Гросанс нанял коллектора Дмитрия Коваленко, но тот не выполнил "заказ". После чего американский предприниматель решил заказать убийство обоих. Богач нашла киллера, который оказался полицейским под прикрытием.
Лещенко был назначен министром аграрной политики в декабре 2020 года. До этого в 2019–2020 годах он был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам, главой Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
18 ноября 2021 года в МВД сообщили, что предотвратили убийство одного из министров Кабмина. Глава МВД Денис Монастырский рассказал, что заказчики – гражданин США, с которым Лещенко сотрудничал в 2018 году, и гражданка Украины. О ней правоохранители не сообщали деталей.
Всех подозреваемых в причастности к преступлению задержали 17 ноября. Их подозревают в похищении человека, вымогательстве, покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений. Максимальное наказание по этим статьям – пожизненное лишение свободы.
Лещенко сказал, что постоянно получает угрозы начиная с 2020 года.