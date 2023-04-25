Американский телеканал Fox News уволил ведущего Такера Карлсона, который называл Зеленского "темной силой". Ему предложили работу у Соловьева

"Мы благодарим его за его службу в сети в качестве ведущего, а до этого в качестве участника", – говорится в заявлении.

Последний выпуск вечернего шоу с Карлсоном вышел 21 апреля. Свое собственное шоу он вел на Fox News с 2016 года, а в целом на телеканале он работает с 2009 года.

По словам источников Los Angeles Times, решение об увольнении Карлсона было принято непосредственно главой Fox Corp. Рупертом Мердоком при участии членов совета директоров и других руководителей Fox Corp. Источники сообщили, что уход Карлсона связан с иском о дискриминации, поданным продюсером Эбби Гроссберг, которую уволили в прошлом месяце. Она утверждала, что в команде шоу над ней издевались и подвергали антисемитским комментариям.

Сообщается, что Мердок также обеспокоен освещением Карлсоном протестов 6 января 2021 года в Капитолии США. Ведущий продвигал теорию заговора о том, что их спровоцировали правительственные агенты.

После новостей об увольнении Такеру уже предложили работу на канале российского пропагандиста Владимира Соловьева.

"Дорогой Такер! Американские СМИ потеряли последний голос разума. Мы с удовольствием предложим вам работу в качестве эксперта или ведущего, если вам покажется интересным такое предложение", – говорится в письме, опубликованном в Telegram-канале "Соловьев.Live".