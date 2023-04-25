Американский телеканал Fox News уволил ведущего Такера Карлсона, который называл Зеленского "темной силой". Ему предложили работу у Соловьева

"Мы благодарим его за его службу в сети в качестве ведущего, а до этого в качестве участника", – говорится в заявлении.
Последний выпуск вечернего шоу с Карлсоном вышел 21 апреля. Свое собственное шоу он вел на Fox News с 2016 года, а в целом на телеканале он работает с 2009 года.
По словам источников Los Angeles Times, решение об увольнении Карлсона было принято непосредственно главой Fox Corp. Рупертом Мердоком при участии членов совета директоров и других руководителей Fox Corp. Источники сообщили, что уход Карлсона связан с иском о дискриминации, поданным продюсером Эбби Гроссберг, которую уволили в прошлом месяце. Она утверждала, что в команде шоу над ней издевались и подвергали антисемитским комментариям.
Сообщается, что Мердок также обеспокоен освещением Карлсоном протестов 6 января 2021 года в Капитолии США. Ведущий продвигал теорию заговора о том, что их спровоцировали правительственные агенты.
После новостей об увольнении Такеру уже предложили работу на канале российского пропагандиста Владимира Соловьева.
"Дорогой Такер! Американские СМИ потеряли последний голос разума. Мы с удовольствием предложим вам работу в качестве эксперта или ведущего, если вам покажется интересным такое предложение", – говорится в письме, опубликованном в Telegram-канале "Соловьев.Live".
Заявления Такера часто цитировали российские государственные СМИ, напоминает "Бабель". Он называл президента Украины Владимира Зеленского "марионеткой США" и "диктатором в спортивном костюме", а также озвучивал нарративы российской пропаганды.
В 2019 году Карлсон заявил, что "болеет" за Россию в ее конфликте с Украиной, а затем сказал, что пошутил. Тогда же он заявил, что президент России Владимир Путин "не ненавидит Америку так сильно", как многие американские либералы, сообщал The Guardian.
Перед началом вторжения России в Украину Карлсон назвал ситуацию между двумя странами "пограничным спором", говорится в публикации The Washington Post. Он попросил своих зрителей задаться вопросом, почему они должны ненавидеть президента России Владимира Путина. На другом шоу Fox News, где Карлсон был в качестве гостя, он повторил точку зрения Кремля о том, что Украина является марионеткой Запада. Ведущий заявил, что Украина не является демократией, а "в основном управляется Госдепартаментом США". Однако после полномасштабного вторжения РФ он изменил свое мнение о конфликте и заявил, что происходящее "может перерасти в мировую войну", пишет издание.
Карлсон поддерживал историю российской пропаганды о том, что на территории Украины якобы находятся американские биолаборатории. Об этом писал The Guardian. В своем шоу Карлсон настаивал на том, что Соединенные Штаты "финансируют создание смертоносных патогенов" и обвинял Вашингтон в реализации программы биологического оружия в Европе, сообщало издание.
В феврале 2023 года Карлсон в своей колонке для Fox News назвал Зеленского "инструментом тотального уничтожения" и раскритиковал Байдена за помощь Украине. "Сам Зеленский – очень темная сила. Это очевидно, если вы посмотрите на него. Это безошибочно. Кто мог этого не видеть? Этот человек разрушитель", – написал ведущий.
Карлсон выступал за прекращение военной поддержки Украины со стороны США, говорится в публикации Citizen Times.
Также ведущий известен скандальными заявлениями на другие темы. Во время пандемии коронавируса Карлсон распространял идею о том, что вакцины ослабляют иммунитет человека, сообщал проект Factcheck.
Он был сторонником теории "Великой замены", согласно которой власти хотят заменить белое население США мигрантами, писал Business Insider. Карлсон обвинял президента Джо Байдена в том, что он позволил мигрантам заполонить США.
Когда в январе 2021 года Трамп не признал результаты выборов президента и заявил о своей победе, Карлсон его поддержал. Он заявлял о фальсификациях при подсчете голосов. Компания Dominion Voting Systems, разрабатывающая машины для электронного голосования, подала в суд, обвинив компанию Fox News в клевете из-за передач канала, в которых говорилось о фальсификациях. Юристы компании доказали, что Карлсон и другие ведущие в личных переписках сомневались в правдивости заявлений Трампа по поводу фальсификаций, хотя публично Карлсон поддерживал его. Об этом сообщал СNBC.