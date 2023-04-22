Тейшейра начал сливать секретные данные США в первые 48 часов после вторжения РФ в Украину. Об отступлении оккупантов от Киева он сообщил раньше, чем об этом заявила Россия — NYT

Засекреченную информацию из Пентагона и других американских ведомств Тейшейра начал публиковать в интернете 26 февраля 2022 года, выяснило NYT Фото: David B. Gleason / wikipedia.org

Издание выяснило, что пользователь платформы Discord, аккаунт которого полностью совпадает с профилем Джека Тейшейры (NYT верифицировало его по ряду признаков), в конце февраля 2022 года начал публиковать секретную информацию в чате, в котором было около 600 участников.

Издание отмечает, что в СМИ об этой группе ранее не сообщалось, и неизвестно, знают ли о серии публикаций в ней власти США – дело против военнослужащего было возбуждено из-за публикаций в закрытом чате Discord, в котором состояли около 50 человек. О большой чат-группе NYT стало известно от одного из пользователей Discord.

Как отмечает газета, в отличие от закрытого чата, в это сообщество можно было получить доступ в том числе через ссылки на YouTube.

Первая публикация сведений о войне в Украине в этой группе, сообщает NYT, появилась менее чем через 48 часов после полномасштабного вторжения РФ, то есть не позднее 26 февраля 2022 года, а закончил Тейшейра публиковать сливы в этом чате 19 марта 2023 года.

В первом сообщении Тейшейра сообщил, что видел секретный отчет Пентагона, в котором указывалось, что "треть сил (вероятно, российских. – "ГОРДОН") использовалась для вторжения".

27 марта 2022 года, рассказывает NYT, Тейшейра, сославшись на данные Агентства национальной безопасности США, поделился секретной информацией о выводе российских войск из пригородов Киева, назвав это "большими новостями".

Он написал, что возможен запланированный отвод российских войск "к западу от Киева и из других мест". Два дня спустя российские официальные лица объявили, что выходят из Киевской области в рамках "жеста доброй воли".

Сообщения из Discord, просмотренные The New York Times, представляют собой подробные письменные отчеты о самих секретных документах и указывают, из какого они разведывательного агентства. Сейчас все посты с документами удалены из чата.

Газета пишет, что в своих постах Тейшейра среди прочего сообщал о потерях с обеих сторон конфликта, деятельности российских спецслужб и оказываемой Украине помощи. Пользователь утверждал, что размещает информацию Агентства национальной безопасности, Центрального разведывательного управления и других спецслужб.

Тейшейра также утверждал в чате, что активно прочесывал секретные компьютерные сети в поисках материалов о войне в Украине.

Членам группы Discord, которые сомневались в правдоподобности публикуемой Тейшейрой информации, он отвечал, что обладает данными из закрытых источников, объясняя это "привилегиями быть в разведывательном подразделении ВВС США".

Он также отмечал, что "работа, которую он выполняет", дает ему уровень доступа к информации выше, чем у большинства разведчиков. Автор постов утверждал, что имеет доступ к разведданным от американских партнеров. NYT считает, что таким образом он, вероятно, хотел произвести впечатление на других пользователей.

Сообщения, просмотренные The New York Times, представляют собой подробные письменные отчеты о самих секретных документах и указывают, из какого они разведывательного агентства. С тех пор они были удалены из группы чата.