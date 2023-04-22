Тейшейра начал сливать секретные данные США в первые 48 часов после вторжения РФ в Украину. Об отступлении оккупантов от Киева он сообщил раньше, чем об этом заявила Россия — NYT

Издание выяснило, что пользователь платформы Discord, аккаунт которого полностью совпадает с профилем Джека Тейшейры (NYT верифицировало его по ряду признаков), в конце февраля 2022 года начал публиковать секретную информацию в чате, в котором было около 600 участников.
Издание отмечает, что в СМИ об этой группе ранее не сообщалось, и неизвестно, знают ли о серии публикаций в ней власти США – дело против военнослужащего было возбуждено из-за публикаций в закрытом чате Discord, в котором состояли около 50 человек. О большой чат-группе NYT стало известно от одного из пользователей Discord.
Как отмечает газета, в отличие от закрытого чата, в это сообщество можно было получить доступ в том числе через ссылки на YouTube.
Первая публикация сведений о войне в Украине в этой группе, сообщает NYT, появилась менее чем через 48 часов после полномасштабного вторжения РФ, то есть не позднее 26 февраля 2022 года, а закончил Тейшейра публиковать сливы в этом чате 19 марта 2023 года.
В первом сообщении Тейшейра сообщил, что видел секретный отчет Пентагона, в котором указывалось, что "треть сил (вероятно, российских. – "ГОРДОН") использовалась для вторжения".
27 марта 2022 года, рассказывает NYT, Тейшейра, сославшись на данные Агентства национальной безопасности США, поделился секретной информацией о выводе российских войск из пригородов Киева, назвав это "большими новостями".
Он написал, что возможен запланированный отвод российских войск "к западу от Киева и из других мест". Два дня спустя российские официальные лица объявили, что выходят из Киевской области в рамках "жеста доброй воли".
Сообщения из Discord, просмотренные The New York Times, представляют собой подробные письменные отчеты о самих секретных документах и указывают, из какого они разведывательного агентства. Сейчас все посты с документами удалены из чата.
Газета пишет, что в своих постах Тейшейра среди прочего сообщал о потерях с обеих сторон конфликта, деятельности российских спецслужб и оказываемой Украине помощи. Пользователь утверждал, что размещает информацию Агентства национальной безопасности, Центрального разведывательного управления и других спецслужб.
Тейшейра также утверждал в чате, что активно прочесывал секретные компьютерные сети в поисках материалов о войне в Украине.
Членам группы Discord, которые сомневались в правдоподобности публикуемой Тейшейрой информации, он отвечал, что обладает данными из закрытых источников, объясняя это "привилегиями быть в разведывательном подразделении ВВС США".
Он также отмечал, что "работа, которую он выполняет", дает ему уровень доступа к информации выше, чем у большинства разведчиков. Автор постов утверждал, что имеет доступ к разведданным от американских партнеров. NYT считает, что таким образом он, вероятно, хотел произвести впечатление на других пользователей.
Сообщения, просмотренные The New York Times, представляют собой подробные письменные отчеты о самих секретных документах и указывают, из какого они разведывательного агентства. С тех пор они были удалены из группы чата.
6 апреля The New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности. Пентагон расследует источник публикации.
В слитых документах, в частности, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии по состоянию на 1 марта, графики поставок оружия, говорится в статье NYT. При этом собеседники СМИ подчеркивали, что часть документов выглядит достоверно, а часть данных – искажена.
По данным The Washington Post, среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве России с Турцией и Египтом.
В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, рассказали в Пентагоне. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал найти источник утечки секретных документов.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в слитых документах есть правдивая и ложная информация, при этом та, которая была правдивой, уже неактуальна. По его мнению, утечка была преднамеренной попыткой России посеять раздор между союзниками Украины.
13 апреля The New York Times написала, что подозреваемый в сливе секретной информации – 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. В тот же день его задержало ФБР.
14 апреля Тейшейре в суде Бостона предъявили обвинения по двум пунктам: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне и несанкционированное удаление и хранение секретных документов или материалов.