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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Утечка документов Пентагона не изменит ситуацию на фронте в Украине, считают на Западе – СNN

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Утечка документов из Пентагона не повлияла на ситуацию на украинском фронте, сказали чиновники
Утечка документов из Пентагона не повлияла на ситуацию на украинском фронте, сказали чиновники
Фото: EPA

Документы американской разведки, которые попали в открытый доступ, не оказали ощутимого влияния на ситуацию на фронте в Украине. Об этом сообщает СNN со ссылкой на западных официальных лиц 18 апреля.

Неназванные официальные лица сообщили, что после появления документов в сети не увидели никаких изменений на поле боя.

При этом чиновники отказались комментировать содержание просочившихся документов.

Контекст:

6 апреля The New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности. Пентагон расследует источник публикации.

В слитых документах, в частности, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии по состоянию на 1 марта, графики поставок оружия, говорится в статье NYT. При этом собеседники СМИ подчеркивали, что часть документов выглядит достоверно, а часть данных искажена.

В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, рассказали в Пентагоне. 

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в слитых документах есть правдивая и ложная информация, при этом та, которая была правдивой, уже не актуальна. По его мнению, утечка была преднамеренной попыткой России посеять раздор между союзниками Украины. 

13 апреля The New York Times написала, что подозреваемый в сливе секретной информации – 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. В тот же день его задержало ФБР. 14 апреля Тейшейре в суде Бостона предъявили обвинения по двум пунктам: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне и несанкционированное удаление и хранение секретных документов или материалов.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Пентагон, разведка, российская агрессия, война России против Украины, утечка данных
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