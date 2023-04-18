Результаты анализа по поводу утечки секретных документов будут через 45 дней – Пентагон

Сингх подчеркнула, что министерство серьезно относится к утечке документов.
"Высокопоставленные чиновники Пентагона продолжают проводить ежедневные встречи для изучения объема и масштаба этой утечки, а также для обеспечения принятия соответствующих мер по смягчению последствий", – сказала Сингх.
В ведомстве проводят "всесторонний анализ". И в течении 45 дней будут представлены выводы и рекомендации по улучшению политики и процедур, связанных с защитой секретной информации, сообщила представитель Пентагона.
Министерство обороны уже приняло меры по ограничению числа сотрудников, имеющих доступ к секретной информации, отметила пресс-секретарь.
"Мы продолжаем поддерживать тесные контакты с Белым домом и межведомственными организациями, а также продолжаем взаимодействовать с нашими партнерами и союзниками на высоком уровне как в министерстве обороны США, так и на межведомственном уровне", – добавила Сингх.
6 апреля The New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности. Пентагон расследует источник публикации.
В слитых документах, в частности, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии по состоянию на 1 марта, графики поставок оружия, говорится в статье NYT. При этом собеседники СМИ подчеркивали, что часть документов выглядит достоверно, а часть данных искажена.
По данным The Washington Post, среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве России с Турцией и Египтом.
В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, рассказали в Пентагоне. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал найти источник утечки секретных документов.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в слитых документах есть правдивая и ложная информация, при этом та, которая была правдивой, уже не актуальна. По его мнению, утечка была преднамеренной попыткой России посеять раздор между союзниками Украины.
13 апреля The New York Times написала, что подозреваемый в сливе секретной информации – 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. В тот же день его задержало ФБР.
14 апреля Тейшейре в суде Бостона предъявили обвинения по двум пунктам: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне и несанкционированное удаление и хранение секретных документов или материалов.