Результаты анализа по поводу утечки секретных документов будут через 45 дней – Пентагон

Сингх подчеркнула, что министерство серьезно относится к утечке документов.

"Высокопоставленные чиновники Пентагона продолжают проводить ежедневные встречи для изучения объема и масштаба этой утечки, а также для обеспечения принятия соответствующих мер по смягчению последствий", – сказала Сингх.

В ведомстве проводят "всесторонний анализ". И в течении 45 дней будут представлены выводы и рекомендации по улучшению политики и процедур, связанных с защитой секретной информации, сообщила представитель Пентагона.

Министерство обороны уже приняло меры по ограничению числа сотрудников, имеющих доступ к секретной информации, отметила пресс-секретарь.

"Мы продолжаем поддерживать тесные контакты с Белым домом и межведомственными организациями, а также продолжаем взаимодействовать с нашими партнерами и союзниками на высоком уровне как в министерстве обороны США, так и на межведомственном уровне", – добавила Сингх.