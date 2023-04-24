Посол США о председательстве России в Совбезе ООН: Невозможно игнорировать гигантского слона в комнате

Стенограмму встречи опубликовал офис постпреда. Она состоялась перед началом заседания Совета Безопасности ООН, на котором в апреле председательствует страна-агрессор.
"Невозможно игнорировать гигантского слона в комнате: Россию. Россия, инициатор сегодняшнего заседания, посвященного защите Устава ООН, вторглась к своим соседям в Украине и нанесла удар в самое сердце Устава ООН. До этого она снова и снова нарушала общечеловеческие права и основные свободы – как за пределами своих границ, так и внутри них", – сказала Томас-Гринфилд.
По ее словам, Кремль задерживает оппозиционеров, активистов и журналистов, а также граждан других стран, чтобы использовать их для политического шантажа.
Уилан был задержан в 2018 году, московский суд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.
С 1 апреля 2023 года Россия в порядке ротации на месяц приняла председательство в Совбезе ООН.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это "пощечиной международному сообществу", против временного лидерства в Совбезе выступил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. США, Великобритания, Франция и еще несколько стран заявили, что понизят уровень представительства на мероприятиях, проводимых Россией в апреле.
5 апреля, уже во время председательствования РФ с Совбезе прошло заседание по теме депортации украинских детей с оккупированных территорий. В итоговой резолюции более 50 стран осудили Россию.
Накануне председательства РФ на заседании Совета Безопасности ООН 24 апреля все 27 послов Европейского союза потребовали от РФ полного и безусловного вывода войск с территории Украины.
На заседании 24 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил вторжение России в Украину, которое вызвало международный кризис. В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который вел заседание, в своем выступлении озвучил пропагандистские нарративы о "коллективном Западе", который заинтересован в войне против России.