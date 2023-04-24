ГОРДОН
 
 
МИР

Посол США о председательстве России в Совбезе ООН: Невозможно игнорировать гигантского слона в комнате

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Томас-Гринфилд: Развязав войну в Украине, РФ нанесла удар в самое сердце Устава ООН
Томас-Гринфилд: Развязав войну в Украине, РФ нанесла удар в самое сердце Устава ООН
Фото: ЕРА

Развязав полномасштабную войну в Украине, Россия продолжила череду нарушений международного права. Об этом постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила 24 апреля на встрече с семьей осужденного в России американского военного Пола Уилана.

Стенограмму встречи опубликовал офис постпреда. Она состоялась перед началом заседания Совета Безопасности ООН, на котором в апреле председательствует страна-агрессор.

"Невозможно игнорировать гигантского слона в комнате: Россию. Россия, инициатор сегодняшнего заседания, посвященного защите Устава ООН, вторглась к своим соседям в Украине и нанесла удар в самое сердце Устава ООН. До этого она снова и снова нарушала общечеловеческие права и основные свободы – как за пределами своих границ, так и внутри них", – сказала Томас-Гринфилд.

По ее словам, Кремль задерживает оппозиционеров, активистов и журналистов, а также граждан других стран, чтобы использовать их для политического шантажа. 

Уилан был задержан в 2018 году, московский суд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Контекст:

С 1 апреля 2023 года Россия в порядке ротации на месяц приняла председательство в Совбезе ООН. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это "пощечиной международному сообществу", против временного лидерства в Совбезе выступил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. США, Великобритания, Франция и еще несколько стран заявили, что понизят уровень представительства на мероприятиях, проводимых Россией в апреле.

5 апреля, уже во время председательствования РФ с Совбезе прошло заседание по теме депортации украинских детей с оккупированных территорий. В итоговой резолюции более 50 стран осудили Россию.

Накануне председательства РФ на заседании Совета Безопасности ООН 24 апреля все 27 послов Европейского союза потребовали от РФ полного и безусловного вывода войск с территории Украины.

На заседании 24 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил вторжение России в Украину, которое вызвало международный кризис. В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который вел заседание, в своем выступлении озвучил пропагандистские нарративы о "коллективном Западе", который заинтересован в войне против России.

Теги: США, агрессия, посол США, Совет Безопасности ООН, война России против Украины, Пол Уилан, Линда Томас-Гринфилд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
35-летняя Каменских показала, как выглядит вечером с ярким макияжем и утром без него
35-летняя Каменских показала, как выглядит вечером с ярким макияжем и утром без него
Галина ГРИШИНА
"В некоторых заведениях вместо васаби используют подкрашенную пасту из хрена". Эксперт рассказал, с какими продуктами сочетается хрен
"В некоторых заведениях вместо васаби используют подкрашенную пасту из хрена". Эксперт рассказал, с какими продуктами сочетается хрен
Галина ГРИШИНА
Лягушка, которая живет в кабинете Буданова, "станцевала" в кадре во время его нового интервью. Видео
Лягушка, которая живет в кабинете Буданова, "станцевала" в кадре во время его нового интервью. Видео
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль забросила ногу на ногу, позируя в халате
Тина Кароль забросила ногу на ногу, позируя в халате
"Эти две стрижки "мгновенно добавляют годы". Стилисты объяснили, какие прически не надо делать женщинам, которые хотят выглядеть моложе
"Эти две стрижки "мгновенно добавляют годы". Стилисты объяснили, какие прически не надо делать женщинам, которые хотят выглядеть моложе
Галина ГРИШИНА
Группа "Антитіла" исполнила "Фортецю Бахмут" в Париже. Видео
Группа "Антитіла" исполнила "Фортецю Бахмут" в Париже. Видео
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек выложила в сеть новые фото в бикини
56-летняя Хайек выложила в сеть новые фото в бикини
Галина ГРИШИНА
"Французская радуга". Клум показала, как выглядит культовый маникюр в современной интерпретации
"Французская радуга". Клум показала, как выглядит культовый маникюр в современной интерпретации
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук снялась в лифте, засветив ноги от бедер
27-летняя Бех-Романчук снялась в лифте, засветив ноги от бедер
Alyosha исполнит на "Евровидении 2023" хит Duran Duran в дуэте с британской певицей Ребеккой Фергюсон
Alyosha исполнит на "Евровидении 2023" хит Duran Duran в дуэте с британской певицей Ребеккой Фергюсон
Галина ГРИШИНА
Куриные зразы. Рецепт из четырех ингредиентов без использования картофеля
Куриные зразы. Рецепт из четырех ингредиентов без использования картофеля
Галина ГРИШИНА
Мастер маникюра пошагово показала, как нарисовать цветы на ногтях. Видео
Мастер маникюра пошагово показала, как нарисовать цветы на ногтях. Видео
Активист Стерненко рассказал, как Лорак донатит на дроны для ВСУ, и спровоцировал истерику в РФ
Активист Стерненко рассказал, как Лорак донатит на дроны для ВСУ, и спровоцировал истерику в РФ
Галина ГРИШИНА
Белодед позировала в платье с высоким разрезом
Белодед позировала в платье с высоким разрезом
Перри назвал подлым свое высказывание о Ривзе, который "все еще ходит среди нас" в то время, как другие актеры погибли
Перри назвал подлым свое высказывание о Ривзе, который "все еще ходит среди нас" в то время, как другие актеры погибли
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в конце приготовления, и привычные продукты "раскроются по-новому". Кулинарный лайфхак
Добавьте это в конце приготовления, и привычные продукты "раскроются по-новому". Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой (212769)
2
Посыпьте этим муравейник – и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка (81477)
3
Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото (50545)
4
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье (34401)
5
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт (26597)
6
Этот способ нанесения туши сделает ресницы объемными. Простой лайфхак поможет добиться "сногсшибательного эффекта" (21388)
7
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото (15478)
8
"Права на проект принадлежат моей компании". Продюсер Винника отреагировал на переезд артиста в Германию и слухи, что он "сжигает мосты" (12782)
 
 
 
 