Посол США о председательстве России в Совбезе ООН: Невозможно игнорировать гигантского слона в комнате

Стенограмму встречи опубликовал офис постпреда. Она состоялась перед началом заседания Совета Безопасности ООН, на котором в апреле председательствует страна-агрессор.

"Невозможно игнорировать гигантского слона в комнате: Россию. Россия, инициатор сегодняшнего заседания, посвященного защите Устава ООН, вторглась к своим соседям в Украине и нанесла удар в самое сердце Устава ООН. До этого она снова и снова нарушала общечеловеческие права и основные свободы – как за пределами своих границ, так и внутри них", – сказала Томас-Гринфилд.

По ее словам, Кремль задерживает оппозиционеров, активистов и журналистов, а также граждан других стран, чтобы использовать их для политического шантажа.

Уилан был задержан в 2018 году, московский суд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.