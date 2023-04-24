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27 послов ЕС в ООН потребовали от РФ полного и безусловного вывода войск с территории Украины

27 послов Европейского Союза сделали совместное заявление, в котором осудили действия России в Украине
27 послов Европейского Союза сделали совместное заявление, в котором осудили действия России в Украине
Скриншот: EU at UN-NY / Twitter

Накануне председательства РФ на заседании Совета Безопасности ООН 24 апреля все 27 послов Европейского Союза сделали совместное заявление, в котором осудили действия России в Украине. Заявление опубликовано представительства ЕС при ООН.

Заявление озвучил представитель Европейского Союза в ООН Олоф Скоог. Он отметил, что Россия пытается представить себя защитником Устава ООН и многостороннего подхода.

"Ничто не может быть дальше от истины. Это цинично. Мы все знаем, что пока Россия разрушает, мы строим. Пока они нарушают, мы защищаем. Устав ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Международный суд, Международный уголовный суд –  куда ни глянь, везде Россия проявляет неуважение", – сказал он.

Скоог напомнил, что 23 февраля Генеральная Ассамблея ООН повторила свое требование к России немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Если Россия заботится об эффективной многосторонней политике, то это первый способ доказать это. Международное сообщество должно сохранять твердую приверженность обеспечению ответственности за преступления, совершенные в Украине и против Украины", – говорится в заявлении.

Представитель ЕС подчеркнул, что украинский народ заплатил самую тяжелую цену, но пагубные последствия российской агрессии ощущаются по всему миру.

"В то время как война России подпитывает отсутствие продовольственной безопасности и бедность во всем мире, Глобальный портал ЕС мобилизует 300 млрд инвестиций для устойчивых и высококачественных проектов в соответствии с Целями устойчивого развития. В то время как Россия нападает на права человека и достоинство, ЕС будет продолжать энергично продвигать и защищать универсальность и неделимость прав человека во всем мире", – добавил он.

Контекст:

С 1 апреля 2023 года Россия в порядке ротации на месяц приняла председательство в Совбезе ООН. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это "пощечиной международному сообществу", против временного лидерства в Совбезе выступил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. США, Великобритания, Франция и еще несколько стран заявили, что понизят уровень представительства на мероприятиях, проводимых Россией в апреле.

5 апреля, уже во время председательствования РФ с Совбезе прошло заседание по теме депортации украинских детей с оккупированных территорий. В итоговой резолюции более 50 стран осудили Россию.

На заседании 24 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил вторжение России в Украину, которое вызвало международный кризис. В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который вел заседание, в своем выступлении озвучил пропагандистские нарративы о "коллективном Западе", который заинтересован в войне против России.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, ООН, права человека, Европа, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН, Международный уголовный суд
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