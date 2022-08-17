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Австралия отобрала у России землю, которую раньше сдала ей в аренду под строительство нового здания посольства

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Власти Австралии расторгли договор аренды земли с Россией
Власти Австралии расторгли договор аренды земли с Россией
Фото: depositphotos.com

Австралийское национальное столичное управление (NCA) 17 августа опубликовало на своем сайте заявление, согласно которому РФ не сможет достроить новое здание своего посольства в стране. Ведомство занимается вопросами планирования и управления земельными ресурсами.

Несколько лет назад Россия приобрела право на участок в Канберре с намерением построить новое посольство вместо существующего на окраинах города Гриффит, напомнили в ведомстве. 

NCA выдало разрешение на аренду в декабре 2008 года, строительство здания должно было завершиться еще в 2011 году. Однако работы так и не были закончены, поэтому власти Австралии расторгли договор. 

Фото: NCV.gov.au
Фото: ncv.gov.au

"Незавершенные работы нарушают общую эстетику территории, отведенной для дипломатических миссий и иностранных представительств в национальной столице. После регулярных консультаций и обсуждений с представителями России в течение многих лет, а также из-за нарушения обязательств по срокам завершения работ NCA приняло решение расторгнуть договор аренды", – объяснила действия ведомства его глава Салли Барнс.

Расторжение договора аренды на землю не скажется на действующем посольстве: в будущем РФ сможет подать новую заявку на новый участок для посольства, которую NCA рассмотрит и оценит, говорится в сообщении.

Контекст:

Австралия не ожидает Путина в ноябре на саммите "Большой двадцатки". Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Также он сообщал, что страна введет дополнительные санкции против России. По словам Альбанезе, санкции введут против 62 физлиц и более 300 организаций. "Мы запретим импорт российского золота, чтобы сократить возможности России финансировать войну. В этих санкциях мы присоединяемся к США, Канаде, Японии и Великобритании", – сказал он.

Теги: Россия, Австралия, земельный участок, дипломатические отношения
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