Австралия отобрала у России землю, которую раньше сдала ей в аренду под строительство нового здания посольства

Несколько лет назад Россия приобрела право на участок в Канберре с намерением построить новое посольство вместо существующего на окраинах города Гриффит, напомнили в ведомстве.

NCA выдало разрешение на аренду в декабре 2008 года, строительство здания должно было завершиться еще в 2011 году. Однако работы так и не были закончены, поэтому власти Австралии расторгли договор.

Фото: ncv.gov.au

"Незавершенные работы нарушают общую эстетику территории, отведенной для дипломатических миссий и иностранных представительств в национальной столице. После регулярных консультаций и обсуждений с представителями России в течение многих лет, а также из-за нарушения обязательств по срокам завершения работ NCA приняло решение расторгнуть договор аренды", – объяснила действия ведомства его глава Салли Барнс.

Расторжение договора аренды на землю не скажется на действующем посольстве: в будущем РФ сможет подать новую заявку на новый участок для посольства, которую NCA рассмотрит и оценит, говорится в сообщении.