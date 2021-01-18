Австралия, скорее всего, не откроет границы в 2021 году – департамент здравоохранения

Австралия может провести большую часть года с существенными пограничными ограничениями, даже если большинство населения вакцинируют от коронавируса, заявил глава департамента здравоохранения Брендан Мерфи.

Австралия, скорее всего, не откроет границы в 2021 году. Об этом в эфире канала ABC News 18 января сказал глава департамента здравоохранения Брендан Мерфи.

Он сказал, что вероятность открытия границ в этом году – "большой вопрос" и он считает, что "ответ, скорее всего, отрицательный".

При этом Мерфи сказал, что страна может провести большую часть года с существенными пограничными ограничениями, даже если большинство населения вакцинируют, так как пока неизвестно, предотвращает ли вакцинация распространение вируса.

В то же время глава департамента сказал, что не хотел бы делать прогнозы по ситуации с коронавирусом более чем на два-три месяца.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В декабре 2020 года Австралия продлила на три месяца запрет на путешествия за границу из-за пандемии.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Австралии подтвердили 28 721 случай инфекции, умерло 909 человек, 25 921 человек выздоровел.