Байден помиловал индеек в честь Дня благодарения и пошутил про вакцинацию от коронавируса

Индейки родом из штата Индиана, их зовут Арахисовое Масло и Желе.

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Во время церемонии Байден провел параллели с вакцинацией от коронавируса. Он пошутил, что эти две индейки были выбраны среди всех остальных из-за темперамента, внешнего вида и "статуса вакцинации".

"Вместо того, чтобы быть поджаренными (basted), эти две индейки будут расти (boosted, однокоренное с booster shot – дополнительной дозой вакцины от коронавируса)", – сказал Байден.

Президент США подчеркнул, что важно продолжать такие традиции, "чтобы напоминать, как из тьмы рождается свет, надежда и прогресс, и именно это представляет День благодарения в этом году".