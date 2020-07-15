Банкир Юров: Весь Израиль выходит на улицу, когда налог увеличивается на сотую долю процента. А в РФ, что бы ни происходило, – тихая покорность

В интервью изданию "ГОРДОН" российский банкир, эмигрировавший в Великобританию из-за преследования по делам экс-президента нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского, Илья Юров заявил, что граждане России, вне зависимости от происходящих в стране событий, демонстрируют тихую покорность.

"До 2014 года я имел возможность ездить в Россию, пока там не начались попытки меня засадить. Каждый раз, возвращаясь в Лондон, я делился со своими друзьями англичанами тем, что увидел. Говорил, это какой-то ужас, люди живут все хуже и хуже, развязана чудовищная война, происходят отвратительные события. Мои английские друзья вежливо слушали, кивали головой, но эмоционально зацепить мне их не удавалось. В какой-то момент я спросил: вы что, мне не верите? Нет, говорят, мы видим, что тебя это беспокоит и не исключаем, что все действительно так, как ты говоришь. Но мы не видим в СМИ сообщений о массовых выступлениях в России. Я уточнил, почему они считают это критерием? Один из них ответил: "Меня не очень интересует, что происходит в политике, как консерваторы борются с лейбористами, пока это не затронет мою личную жизнь. Если происходящее ухудшит мое положение, я буду меньше зарабатывать, у моих детей ухудшатся перспективы, я выйду на улицу и буду высказывать свое несогласие. А коль в РФ этого нет, людей, видимо, все устраивает", – сказал Юров.

По его словам, он не видит возможностей для перемен в России.

"И я понял разницу в ментальности. К примеру, Израиль весь выходит на улицу, когда налог увеличивается на сотую долю процента. А в России, что бы ни происходило, – тихая покорность. Мне хочется питать иллюзии, что внутри страны есть здоровая сила, которая измеряется десятками тысяч людей. Но я по-прежнему не наблюдаю возможность перемен внутри. И тем важнее, ценнее сейчас те действия, которые могут повлиять на изменение режим извне", – отметил Юров.

Партнер Ходорковского банкир Юров: С 2012 года все олигархи в России перестали быть владельцами своих бизнесов и стали управляющими партнерами Кремля. Читайте полную версию интервью.