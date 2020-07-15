СМИ пишут, что в России хотят отложить шествие "Бессмертного полка" на сентябрь. Инициаторы акции не видят в этом смысла

Шествие "Бессмертного полка", отмененное в России 9 мая из-за вспышки коронавирусной инфекции и запланированное на 26 июля, снова перенесут – акция может пройти 2 сентября. Об этом изданию "Ведомости" сообщили три источника.
Перенос объясняют тем, что ситуация с коронавирусом не улучшается – ежедневный прирост заболевших по России почти не меняется уже несколько недель. Один из собеседников назвал причиной переноса жаркую погоду: участникам шествия может стать плохо из-за духоты.
Провести марш "Бессмертного полка" 26 июля, в День ВМФ, президент РФ Владимир Путин предложил 26 мая. Тогда же он назначил перенесенный с 9 мая парад Победы на 24 июня, но проводить в этот же день еще и "Бессмертный полк" сочли нереальным.
Инициаторы шествия считают, что проводить его в отрыве от Дня Победы в любом случае неправильно. Об этом "Эху Москвы" рассказал один из организаторов акции Сергей Лапенков.
Смысл очередного переноса мероприятия, по мнению Лапенкова, непонятен.
9 мая акция "Бессмертный полк" из-за эпидемии коронавируса проводилась онлайн. Россиянам предложили выложить в соцсетях или на сайте движения фотографии своих родственников – участников войны.
"Бессмертный полк" инициировали в