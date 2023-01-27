Байден сменил главу аппарата Белого дома

На следующей неделе Белый дом проведет официальное мероприятие по назначению Зиентса на должность Фото: depositphotos.com

"Я уверен, что Джефф последует примеру Рона в умном и стабильном лидерстве, поскольку мы продолжаем каждый день усердно работать для людей, которым мы были посланы сюда служить", – сказал президент США.

Байден в заявлении подчеркнул, что познакомился с Зиентсом, когда тот был руководителем управления менеджмента и бюджета США.

"Он возглавлял Национальный экономический совет и разделяет мое внимание к укреплению нашей экономики, чтобы она работала на всех. И он руководил нашим реагированием на COVID, масштабным логистическим мероприятием исторического масштаба", – добавил президент США.

Байден сообщил, что на следующей неделе Белый дом проведет официальное мероприятие по назначению Зиентса на должность.