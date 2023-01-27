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Байден сменил главу аппарата Белого дома

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На следующей неделе Белый дом проведет официальное мероприятие по назначению Зиентса на должность
На следующей неделе Белый дом проведет официальное мероприятие по назначению Зиентса на должность
Фото: depositphotos.com

Президент США Джо Байден 27 января сменил главу аппарата Белого дома. Рона Клейна на этой должности сменит бывший координатор по реагированию на пандемию COVID-19 Джефф Зиентс, говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

"Я уверен, что Джефф последует примеру Рона в умном и стабильном лидерстве, поскольку мы продолжаем каждый день усердно работать для людей, которым мы были посланы сюда служить", – сказал президент США.

Байден в заявлении подчеркнул, что познакомился с Зиентсом, когда тот был руководителем управления менеджмента и бюджета США.

"Он возглавлял Национальный экономический совет и разделяет мое внимание к укреплению нашей экономики, чтобы она работала на всех. И он руководил нашим реагированием на COVID, масштабным логистическим мероприятием исторического масштаба", – добавил президент США.

Байден сообщил, что на следующей неделе Белый дом проведет официальное мероприятие по назначению Зиентса на должность.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Джо Байден, Белый дом
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