Беларусь высылает польских дипломатов и пограничника – СМИ

Офицер связи польских пограничников покинет Беларусь к вечеру среды. Вероятно, будут высланы и два польских консула из Гродно, подтвердил в комментарии порталу официальный представитель МИД Лукаш Ясина. На вопрос о возможных действиях польских властей он ответил, что о них будет сообщено, как только они будут предприняты.
Как стало известно Onet.pl неофициально, в настоящее время в правительстве проходят консультации относительно возможного ответа на решение белорусского режима. Есть вероятность, что польское правительство также примет решение о выдворении белорусских дипломатов с территории Республики Польша.
"Все варианты на столе прямо сейчас", – сообщают источники.
Jтношения между Польшей и Беларусью обострились 7 февраля, когда журналист польского происхождения Анджей Почобут был приговорен белорусским судом к восьми годам лишения свободы. Варшава считает решение "политически мотивированным". Почобута обвинили в "возбуждении ненависти" и "призыве действовать во вред Беларуси" после ареста в марте 2021 года, сообщило польское государственное информационное агентство PAP.
С 10 февраля по инициативе польской стороны на границе Польши с Беларусью закрывается пункт пропуска "Бобровники – Берестовица". Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польское правительство "не исключает закрытия и других пунктов пересечения границы с Беларусью". В настоящее время работают только два пункта пропуска из шести.