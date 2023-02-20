Беларусь высылает польских дипломатов и пограничника – СМИ

Офицер связи польских пограничников покинет Беларусь к вечеру среды. Вероятно, будут высланы и два польских консула из Гродно, подтвердил в комментарии порталу официальный представитель МИД Лукаш Ясина. На вопрос о возможных действиях польских властей он ответил, что о них будет сообщено, как только они будут предприняты.

Как стало известно Onet.pl неофициально, в настоящее время в правительстве проходят консультации относительно возможного ответа на решение белорусского режима. Есть вероятность, что польское правительство также примет решение о выдворении белорусских дипломатов с территории Республики Польша.

"Все варианты на столе прямо сейчас", – сообщают источники.