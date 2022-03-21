"Беларуськалий" впервые взял кредит на выплату зарплат – СМИ

Так, по данным издания, три из пяти рудоуправлений "Беларуськалия" фактически не добывают и не отгружают калийную соль. Продолжаются лишь мелкие отгрузки на экспорт через Россию.

Также проблемы предприятия усугубило решение Украины арестовать 5 тыс. белорусских железнодорожных вагонов. При этом еще до войны "Беларуськалий" испытывал нехватку вагонов и собирался заказать около 3 тыс. единиц.

Терминал под Санкт-Петербургом, из которого продукцию можно было бы доставлять по морю, даже по оптимистичному довоенному сценарию может быть готов только к концу 2023 года. Кроме того, если ЕС примет решение о закрытии портов для российских и белорусских судов, этот терминал станет бесполезным.

Из-за этого, по данным издания, "Беларуськалий" впервые обратился в один из госбанков Беларуси за кредитом для выплаты зарплат.