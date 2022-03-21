"Беларуськалий" впервые взял кредит на выплату зарплат – СМИ

Так, по данным издания, три из пяти рудоуправлений "Беларуськалия" фактически не добывают и не отгружают калийную соль. Продолжаются лишь мелкие отгрузки на экспорт через Россию.
Также проблемы предприятия усугубило решение Украины арестовать 5 тыс. белорусских железнодорожных вагонов. При этом еще до войны "Беларуськалий" испытывал нехватку вагонов и собирался заказать около 3 тыс. единиц.
Терминал под Санкт-Петербургом, из которого продукцию можно было бы доставлять по морю, даже по оптимистичному довоенному сценарию может быть готов только к концу 2023 года. Кроме того, если ЕС примет решение о закрытии портов для российских и белорусских судов, этот терминал станет бесполезным.
Из-за этого, по данным издания, "Беларуськалий" впервые обратился в один из госбанков Беларуси за кредитом для выплаты зарплат.
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ и Беларуси, с территории которой по Украине наносятся ракетные и авиационные удары, несколько пакетов санкций.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.