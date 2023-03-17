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Бельгия готовит для отправки в Украину 240 грузовиков Volvo – СМИ

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Автомобили выпущены в 1990-х годах, но прошли полный ремонт
Автомобили выпущены в 1990-х годах, но прошли полный ремонт
Фото: volvodefense.com

Армия Бельгии передаст Вооруженным силам Украины 240 грузовиков Volvo. Об этом 17 марта пишет De Standaard.

По данным издания, первые машины отправятся в Украину уже на следующей неделе. Среди них – Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi и Volvo Manumat, это грузовые модели, модели с тентом или краном и эвакуаторы.

К ним прилагаются инструкции по эксплуатации и комплект запчастей, говорится в статье. 

Министр обороны Людивин Дедондер заявил журналистам газеты, что Бельгия принимает активное участи в работе контактной группы по военной помощи (формат "Рамштайн") и будет продолжать это делать, сколько нужно.

Контекст:

Бельгия объявила о передаче Украине пулеметов и топлива, 3 тыс. автоматов и 200 противотанковых гранатометов уже на третий день полномасштабного вторжения России в Украину, которое произошло 24 февраля 2022 года.

В целом с 24 февраля, по данным бельгийского правительства, Бельгия выделила Украине военной помощи на €146 млн. О последнем и крупнейшем на сегодня пакете объявили 27 января 2023 года. Украина получит ракеты AIM-120 AMRAAM, ручные противотанковые гранатометы LAW, противотанковые гранаты, пулеметы, автоматические винтовки и легкую бронетехнику. Стоимость пакета – €92 млн.

Кроме того, Бельгия заморозила в рамках санкций €50,5 млрд российских активов. Предполагается, что эти средства могут быть использованы для послевоенного восстановления Украины.

28 ноября 2022 года издание Navy Recognition сообщало со ссылкой на свои источники, что Бельгия отправит в Украину дистанционно управляемые подводные аппараты R7 производства компании ECA Robotics Belgium.
Теги: Бельгия, военная техника, военная помощь, ВСУ, Volvo, война России против Украины, грузовик, контактная группа Рамштайн
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