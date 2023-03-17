Бельгия готовит для отправки в Украину 240 грузовиков Volvo – СМИ

По данным издания, первые машины отправятся в Украину уже на следующей неделе. Среди них – Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi и Volvo Manumat, это грузовые модели, модели с тентом или краном и эвакуаторы.

К ним прилагаются инструкции по эксплуатации и комплект запчастей, говорится в статье.

Министр обороны Людивин Дедондер заявил журналистам газеты, что Бельгия принимает активное участи в работе контактной группы по военной помощи (формат "Рамштайн") и будет продолжать это делать, сколько нужно.