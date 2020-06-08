Белорусский министр заявил, что население нужно оградить от информации, вредящей государству

Людям нужно давать правдивую информацию о том, что происходит, потому задачей государственных СМИ является разрушение "цифрового шума" и донесение правды, заявил новый министр информации Беларуси Игорь Луцкий.

Новый министр информации Беларуси Игорь Луцкий заявил, что стратегия его ведомства будет заключаться в том, чтобы корректировать действия СМИ. Об этом он сообщил в интервью телеканалу СТВ 7 июня.

"Стратегия министерства информации, на мой взгляд, будет заключаться в том, чтобы корректировать действия средств массовой информации, для того чтобы обеспечить, во-первых, доведение четкой государственной политики, и оградить население от информации, которая наносит вред государству", – отметил Луцкий.

Он высказал мнение, что в период предвыборной кампании в стране в интернете появилось много информации, которая не является безобидной и "очень серьезно влияет на то, что происходит в стране, и на то, как будет развиваться страна".

"Важно все-таки отделить зерна от плевел и дать людям четкую, ясную, понятную и правдивую информацию о том, что происходит. Забить голову очень просто, цифровой шум достаточно серьезно влияет на умы. Задача прежде всего государственных СМИ – разрушать этот цифровой шум и доносить правдивую информацию", – подчеркнул министр.

Луцкий был назначен на пост министра информации Беларуси 4 июня, после того как президент Александр Лукашенко отправил в отставку правительство. Раньше он занимал должность первого замминистра информации, а также возглавлял один из телеканалов.