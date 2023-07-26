Блинкен надеется, что ранение в Украине бывшего морского пехотинца США Рида не повлияет на освобождение других удерживаемых РФ американцев

"Почти по определению страны, которые произвольно или незаконно задерживают американцев, обычно являются странами, с которыми у нас есть глубокие разногласия, но нам удается найти способы вернуть американцев домой", – заявил госсекретарь.

Он отметил, что 29 американцев из как минимум 10 стран были возвращены домой.

"Поэтому я ожидаю, что даже несмотря на то, что мы сталкиваемся со всевозможными другими проблемами в наших отношениях с Россией, мы будем полны решимости продолжать работу, чтобы вернуть Эвана и Пола домой", – заявил дипломат.

По словам Блинкена, он видел сообщения о том, что Рид был ранен, но не располагал дополнительной информацией о его состоянии.

В Госдепе США 25 июля заявили, что бывший морской пехотинец США Тревор Рид, который удерживался в России в течение почти трех лет до освобождения в прошлом году, был ранен во время участия в боевых действиях в Украине. По данным издания The Messenger, примерно две недели назад Рид подорвался на мине.

В Госдепартаменте США заявили, что после ранения экс-пехотинец при поддержке одной из неправительственных организаций отправился в Германию, где ему оказывается медицинская помощь.