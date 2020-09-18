Болгарская прокуратура назвали имена, под которыми скрывались подозреваемые в покушении на бизнесмена Гебрева

Трое граждан России, объявленные в международный розыск по подозрению в отравлении торговца оружием Эмилиана Гебрева, использовали вымышленные имена.

Городская прокуратура Софии 15 сентября назвала вымышленные имена, которые использовали при передвижении подозреваемые в отравлении на болгарского бизнесмена, торговца оружием Эмилиана Гебрева весной 2015 года.

Прокуратура сообщила, что в ходе досудебного производства обвинения были предъявлены трем гражданам России: Георгию Горшкову (1977 года рождения), Сергею Павлову (1982 года рождения) и Сергею Федотову (1973 года рождения).

"Трое российских граждан были объявлены Интерполом в международный розыск. С учетом собранной дополнительной информации они использовали другие имена", – сказано в сообщении.

Согласно информации прокуратуры, Горшков называл себя Егором Гордиенко, Павлов – Сергеем Лютенко, а Федотов – Денисом Сергеевым. Установить их местонахождение пока все равно не удалось. В Софии предполагают, что подозреваемые находятся в России.

Болгарские правоохранительные органы внесли эти изменения в базу данных Интерпола. Прокуратура со ссылкой на информацию министерства внутренних дел страны назвала вещество, которым отравили Гебрева Это фосфорорганическое соединение хлорпирифос.

Министерство внутренних дел установило, что для отравления Гебрева и его сына использовали фосфорорганическое соединение хлорпирифос, попадающее под запрет химического оружия. По данным расследования группы Bellingcat, российского издания The Insider и немецкого Der Spiegel, к отравлению Гебрева причастны восемь офицеров Главного разведывательного управления минобороны России. Журналисты установили, что во время попытки отравления Гебрева в Болгарии находился генерал-майор Денис Сергеев, известный как Сергей Федотов. Этот же человек мог участвовать в отравлении "Новичком" бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в 2018 году.

Недавно стало известно, что из финской лаборатории Verifin исчезли результаты анализов, который сдавал Гебрев, чтобы выяснить, каким веществом его отравили.

Мотив отравления Гебрева до сих пор неизвестен, отмечает группа Bellingcat. Он утверждает, что не продавал оружие странам или группировкам, которых РФ считает противниками. Но во время российско-грузинской войны 2008 года компания бизнесмена экспортировала оружие в Грузию. Хотя, по словам Гебрева, это были небольшие партии – не более 10% от общего объема продаж болгарскими компаниями Грузии во время войны.