Бомбардировщик США вместе с польскими истребителями покружили недалеко от Санкт-Петербурга

"Польские истребители снова сопровождали американский бомбардировщик B-52. Это важная часть упражнений по совместимости. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО", – говорится в сообщении Блащака.

Polskie my * liwce po raz kolejny eskortowa * y ameryka * ski bombowiec B-52. To wa * ny element * wiczenia interoperacyjno * ci. Wspólnie dbamy o bezpiecze * stwo wschodniej flanki NATO. pic.twitter.com/e740hkG4Ek — Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) March 11, 2023

Данные сервиса Flightradar24 показывают, что B-52 вылетел из Польши, долетел до Финского залива в восточной части Балтийского моря и, будучи недалеко от границы с РФ, возле Санкт-Петербурга, пересек воздушное пространство Эстонии, Латвии, Литвы – и вернулся в Польшу.

По состоянию на 00.30 12 марта бомбардировщик летел недалеко от западного побережья Франции.