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Бомбардировщик США вместе с польскими истребителями покружили недалеко от Санкт-Петербурга

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Бомбардировщик B-52 пролетел недалеко от российского Санкт-Петербурга
Бомбардировщик B-52 пролетел недалеко от российского Санкт-Петербурга
Фото: EPA

Вечером 11 марта американский ядерный бомбардировщик B-52 Stratofortress в сопровождении истребителей НАТО пролетел у границы с Россией. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Мариуш Блащак, а также сервис Flightradar24.

"Польские истребители снова сопровождали американский бомбардировщик B-52. Это важная часть упражнений по совместимости. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО", – говорится в сообщении Блащака.

Данные сервиса Flightradar24 показывают, что B-52 вылетел из Польши, долетел до Финского залива в восточной части Балтийского моря и, будучи недалеко от границы с РФ, возле Санкт-Петербурга, пересек воздушное пространство Эстонии, Латвии, Литвы – и вернулся в Польшу.

По состоянию на 00.30 12 марта бомбардировщик летел недалеко от западного побережья Франции.

Скриншот: flightradar24.com
Скриншот: flightradar24.com

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, НАТО, Польша, Франция, Эстония, Санкт-Петербург, воздушное пространство, бомбардировщики, Мариуш Блащак
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