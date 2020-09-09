Боровой: Новодворская умерла своей смертью. Воспалительный процесс на ноге и заражение крови

Российская оппозиционерка Валерия Новодворская умерла своей смертью, заявил политический эксперт Константин Боровой в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Валерия Ильинична умерла своей смертью в связи с тем, что она была абсолютно беспечна. В момент, когда у нее начался процесс воспалительный на ноге... Она за день до смерти, когда я требовал, чтобы она немедленно обратилась к врачу, говорила: "Извини. Мне некогда. У меня интервью для "Эха Москвы". Мне надо написать для журнала статью, мне надо то, мне надо се..." А у нее уже началось заражение крови", – сказал Боровой.

По его словам, Новодворскую "удалось увезти" в больницу, когда она уже начала терять сознание.

"Это беспечность дочери врача, которая умела сбивать температуру, которая умела обезболивать воспалительные или болезненные процессы. Это ее беспечность", – резюмировал Боровой.

Боровой: С Путиным я пересекался один раз. Он тогда был мальчиком, который приносил чай. Читайте полную версию интервью.