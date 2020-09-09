Боровой: Новодворская умерла своей смертью. Воспалительный процесс на ноге и заражение крови

Российская оппозиционерка Валерия Новодворская умерла своей смертью, заявил политический эксперт Константин Боровой в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
"Валерия Ильинична умерла своей смертью в связи с тем, что она была абсолютно беспечна. В момент, когда у нее начался процесс воспалительный на ноге... Она за день до смерти, когда я требовал, чтобы она немедленно обратилась к врачу, говорила: "Извини. Мне некогда. У меня интервью для "Эха Москвы". Мне надо написать для журнала статью, мне надо то, мне надо се..." А у нее уже началось заражение крови", – сказал Боровой.
По его словам, Новодворскую "удалось увезти" в больницу, когда она уже начала терять сознание.
"Это беспечность дочери врача, которая умела сбивать температуру, которая умела обезболивать воспалительные или болезненные процессы. Это ее беспечность", – резюмировал Боровой.
Боровой: С Путиным я пересекался один раз. Он тогда был мальчиком, который приносил чай. Читайте полную версию интервью.
Новодворская в возрасте 64 лет умерла 12 июля 2014 года от инфекционно-токсического шока в реанимации отделения гнойной хирургии одной из больниц Москвы.
Отец Новодворской в 2015 году говорил: "Смерть Леры была для меня полной неожиданностью. Только перед этим я с ней разговаривал по телефону, все было хорошо. Конечно, это не было злонамеренным отравлением (такие слухи ходили), смерть ее была естественной. Она болела диабетом, и фатальной стала небольшая загноившаяся рана на ноге, вызвавшая сепсис".