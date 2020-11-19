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Британия призвала Вашингтон вернуться к ядерной сделке с Ираном

Сохранение ядерной сделки с Ираном – лучший путь к миру и стабильности, потому Британия поддерживает ее и призывает к этому США, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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Уоллес: Британия намерена поддержать ядерную сделку
Уоллес: Британия намерена поддержать ядерную сделку
Фото: ЕРА

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Иран вернуться к обязательствам по ядерному соглашению, а США – поддержать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом он заявил сегодня в эфире телеканала Sky News.

Уоллес высказал мнение, что сохранение ядерной сделки с Ираном – "лучший путь к миру и стабильности", потому Британия намерена поддержать ее.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре 2020 года в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами.

В ноябре в организации сообщили, что иранские запасы урана уже в 12 раз превышают порог, установленный ядерной сделкой.

Теги: США, Иран, Великобритания, ядерная программа, сделка, Бен Уоллес, ядерная сделка
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