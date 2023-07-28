Британия разрешила подсанкционным бизнесменам из РФ тратить деньги на водителей и домработниц – СМИ

Минфин Британии выдал по меньшей мере 82 лицензии с разрешением на трату средств в прошлом году Фото: depositphotos.com

Согласно данным издания, минфин Британии выдал по меньшей мере 82 лицензии с разрешением на трату средств в прошлом году, и еще много заявок подсанкционных россиян находятся на рассмотрении. Лицензирование призвано сэкономить деньги налогоплательщиков, поскольку после того, как власти изымают актив, они несут ответственность за его содержание, объясняют журналисты.

Сообщается, что Лондон предоставил российскому бизнесмену Михаилу Фридману лицензию на оплату труда 19 сотрудников, включая водителей, частных поваров, домашних работниц и разнорабочих, в течение первого года полномасштабной войны РФ против Украины.

Как говорится в документах, сумма выплат составила £300 тыс. (почти $400 тыс.) в течение примерно 10 месяцев. Также Фридман получал ежемесячные выплаты в размере около £7 тыс. ($9 тыс.) на покрытие базовых потребностей своей семьи.

Кроме того, его бывшему бизнес-партнеру Петру Авену британские чиновники разрешили получать ежемесячные выплаты в размере £60 тыс. ($77 тыс.).

Согласно документам, большая часть средств поступала в охранную компанию, принадлежащую финансовому менеджеру Авена, который находится под следствием за возможную помощь Авену в уклонении от санкций.