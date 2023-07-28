Британия разрешила подсанкционным бизнесменам из РФ тратить деньги на водителей и домработниц – СМИ

Согласно данным издания, минфин Британии выдал по меньшей мере 82 лицензии с разрешением на трату средств в прошлом году, и еще много заявок подсанкционных россиян находятся на рассмотрении. Лицензирование призвано сэкономить деньги налогоплательщиков, поскольку после того, как власти изымают актив, они несут ответственность за его содержание, объясняют журналисты.
Сообщается, что Лондон предоставил российскому бизнесмену Михаилу Фридману лицензию на оплату труда 19 сотрудников, включая водителей, частных поваров, домашних работниц и разнорабочих, в течение первого года полномасштабной войны РФ против Украины.
Как говорится в документах, сумма выплат составила £300 тыс. (почти $400 тыс.) в течение примерно 10 месяцев. Также Фридман получал ежемесячные выплаты в размере около £7 тыс. ($9 тыс.) на покрытие базовых потребностей своей семьи.
Кроме того, его бывшему бизнес-партнеру Петру Авену британские чиновники разрешили получать ежемесячные выплаты в размере £60 тыс. ($77 тыс.).
Согласно документам, большая часть средств поступала в охранную компанию, принадлежащую финансовому менеджеру Авена, который находится под следствием за возможную помощь Авену в уклонении от санкций.
В феврале 2022 года Евросоюз ввел санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе Авена и Фридмана – из-за тесных связей с российскими властями. Бизнесмены также находятся под персональными санкциями Великобритании, где они проживают, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии и Украины.
Фридман жаловался, что из-за санкций не может оплачивать уборку дома в Лондоне.
Состояние Фридмана в последнем рейтинге Forbes оценивалось в $11,8 млрд (6-я строчка в рейтинге самых богатых россиян), состояние Авена – $4,3 млрд (29-е место).
По данным The Wall Street Journal, Фридман предложил Украине $1 млрд из собственных денег в надежде на снятие санкций.