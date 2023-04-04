В Великобритании сняли два из трех обвинений против Фридмана – СМИ

Национальное агентство по борьбе с преступностью прекратило расследование в отношении 58-летнего бизнесмена по подозрению в заговоре с целью обмана министерства внутренних дел и заговоре с целью дачи ложных показаний.
При этом, по словам источников, агентство все еще расследует отмывание денег.
Financial Times считает, что сокращение масштабов расследования в отношении Фридмана является неудачей для новой ячейки агентства по борьбе с клептократией, которая была создана для борьбы с коррумпированными элитами и лицами, связанными с Кремлем, отмывающими свои активы в Великобритании после вторжения РФ в Украину.
Состояние Фридмана в последнем рейтинге Forbes оценивалось в $11,8 млрд (6-я строчка в рейтинге самых богатых россиян).
В феврале 2022 года Евросоюз ввел санкции против Фридмана из-за тесных связей с российскими властями. Бизнесмен позже жаловался, что из-за санкций не может оплачивать уборку дома в Лондоне.
В декабре Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании объявило об аресте Фридмана по ряду дел, в том числе в связи с отмыванием денег.