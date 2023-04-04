В Великобритании сняли два из трех обвинений против Фридмана – СМИ

В отношении Фридмана все еще расследуют дело об отмывании денег Фото: EPA

Национальное агентство по борьбе с преступностью прекратило расследование в отношении 58-летнего бизнесмена по подозрению в заговоре с целью обмана министерства внутренних дел и заговоре с целью дачи ложных показаний.

При этом, по словам источников, агентство все еще расследует отмывание денег.

Financial Times считает, что сокращение масштабов расследования в отношении Фридмана является неудачей для новой ячейки агентства по борьбе с клептократией, которая была создана для борьбы с коррумпированными элитами и лицами, связанными с Кремлем, отмывающими свои активы в Великобритании после вторжения РФ в Украину.