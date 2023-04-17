Британия вызвала посла России из-за приговора оппозиционеру Кара-Мурзе

МИД Великобритании осудил политически мотивированное осуждение и приговор, вынесенный Кара-Мурзе.
"Сегодня министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития вызвало посла России Андрея Келина. Это даст понять, что Великобритания считает приговор Кара-Мурзе противоречащим международным обязательствам России в области прав человека, включая право на справедливое судебное разбирательство", – сказано в сообщении.
Министр иностранных дел Джеймс Клеверли, комментируя приговор, сказал, что Великобритания будет продолжать поддерживать Кара-Мурзу и его семью и призывать к немедленному освобождению политика.
Великобритания уже наложила санкции на судью, председательствовавшего на процессе, за предыдущее участие в нарушениях прав человека и рассмотрит дальнейшие меры по привлечению к ответственности лиц, причастных к задержанию Кара-Мурзы и жестокому обращению с ним.
Кара-Мурза был дважды отравлен – 26 мая 2015 года и 2 февраля 2017-го. В обоих случаях московские врачи поставили ему диагноз "токсическое действие неуточненного вещества". Первое отравление произошло спустя три месяца после убийства оппозиционера Бориса Немцова. Оба активно продвигали в США "акт Магнитского" – закон, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России, и ударивший по близкой к президенту РФ Владимиру Путину элите.
В феврале 2021 года Кара-Мурза обнаружил за собой слежку. Выяснилось, что автомобили, на которых передвигались следившие за оппозиционером люди, закреплены за ФСБ.
В апреле прошлого года Кара-Мурзу задержали. Как пишет "Медуза", в день задержания на него завели дело о "распространении фейков" из-за выступления политика от 15 марта в палате представителей штата Аризона. "Мы все видим, что Владимир Путин делает с Украиной. Кассетные бомбы в жилых районах, бомбежка роддомов, больниц, школ – все это военные преступления", – говорил он в том выступлении.
17 апреля Кара-Мурзу осудили на 25 лет: семь лет по делу о "военных фейках", три года по делу об участии в деятельности "нежелательной" организации и 18 лет по делу о госизмене.