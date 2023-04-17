Британия вызвала посла России из-за приговора оппозиционеру Кара-Мурзе

МИД Великобритании осудил политически мотивированное осуждение и приговор, вынесенный Кара-Мурзе.

"Сегодня министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития вызвало посла России Андрея Келина. Это даст понять, что Великобритания считает приговор Кара-Мурзе противоречащим международным обязательствам России в области прав человека, включая право на справедливое судебное разбирательство", – сказано в сообщении.

Министр иностранных дел Джеймс Клеверли, комментируя приговор, сказал, что Великобритания будет продолжать поддерживать Кара-Мурзу и его семью и призывать к немедленному освобождению политика.

Великобритания уже наложила санкции на судью, председательствовавшего на процессе, за предыдущее участие в нарушениях прав человека и рассмотрит дальнейшие меры по привлечению к ответственности лиц, причастных к задержанию Кара-Мурзы и жестокому обращению с ним.