"Будет стоить дорого". Спикер парламента Молдовы заявил, что страна хочет приобрести системы ПВО

Гросу отметил, что в Молдове поняли, что должны вкладываться в свои системы обороны. По его словам, то, что Россия не признает нарушение воздушного пространства Молдовы, "говорит в пользу необходимости укреплять обороноспособность страны".
"Нас это не удивляет. Это только подкрепляет наше решение искать возможности для того, чтобы мы не только могли отслеживать ракеты и летательные аппараты, нарушающие наше воздушное пространство, но и могли задействовать системы, пресекающие такие попытки", – заявил он.
Спикер не смог назвать сумму, которая нужна Молдове на покупку новых систем ПВО.
"Военные должны провести необходимую оценку и предложить решение, которое, да, будет стоить дорого", – отметил Гросу.
Министерство обороны Молдовы заявило, что утром 10 октября в воздушном пространстве Молдовы были выявлены три российские крылатые ракеты. Ракеты также зафиксировали министерства обороны Румынии и Украины. Объекты двигались в сторону украинских населенных пунктов Могилев-Подольск, Вороновка и Черная.
Министерство иностранных дел Молдовы назвало нарушение воздушного пространства "чрезвычайно серьезным и прискорбным инцидентом", который вызывает "дополнительную напряженность". В МИД Молдовы вызвали посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова.
В апреле президент Молдовы Майя Санду признала, что вооруженные силы страны в упадке. Она анонсировала модернизацию армии и укрепление обороноспособности страны.