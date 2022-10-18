"Будет стоить дорого". Спикер парламента Молдовы заявил, что страна хочет приобрести системы ПВО

Игорь Гросу не смог назвать сумму, которая нужна Молдове на покупку новых систем ПВО Фото: EPA

Гросу отметил, что в Молдове поняли, что должны вкладываться в свои системы обороны. По его словам, то, что Россия не признает нарушение воздушного пространства Молдовы, "говорит в пользу необходимости укреплять обороноспособность страны".

"Нас это не удивляет. Это только подкрепляет наше решение искать возможности для того, чтобы мы не только могли отслеживать ракеты и летательные аппараты, нарушающие наше воздушное пространство, но и могли задействовать системы, пресекающие такие попытки", – заявил он.

Спикер не смог назвать сумму, которая нужна Молдове на покупку новых систем ПВО.

"Военные должны провести необходимую оценку и предложить решение, которое, да, будет стоить дорого", – отметил Гросу.