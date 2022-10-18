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"Будет стоить дорого". Спикер парламента Молдовы заявил, что страна хочет приобрести системы ПВО

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Игорь Гросу не смог назвать сумму, которая нужна Молдове на покупку новых систем ПВО
Игорь Гросу не смог назвать сумму, которая нужна Молдове на покупку новых систем ПВО
Фото: EPA

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что Молдова намерена приобрести системы противовоздушной обороны. Об этом 18 октября сообщил Newsmaker.

Гросу отметил, что в Молдове поняли, что должны вкладываться в свои системы обороны. По его словам, то, что Россия не признает нарушение воздушного пространства Молдовы, "говорит в пользу необходимости укреплять обороноспособность страны".

"Нас это не удивляет. Это только подкрепляет наше решение искать возможности для того, чтобы мы не только могли отслеживать ракеты и летательные аппараты, нарушающие наше воздушное пространство, но и могли задействовать системы, пресекающие такие попытки", – заявил он.

Спикер не смог назвать сумму, которая нужна Молдове на покупку новых систем ПВО.

"Военные должны провести необходимую оценку и предложить решение, которое, да, будет стоить дорого", – отметил Гросу.

Контекст:

Министерство обороны Молдовы заявило, что утром 10 октября в воздушном пространстве Молдовы были выявлены три российские крылатые ракеты. Ракеты также зафиксировали министерства обороны Румынии и Украины. Объекты двигались в сторону украинских населенных пунктов Могилев-Подольск, Вороновка и Черная.

Министерство иностранных дел Молдовы назвало нарушение воздушного пространства "чрезвычайно серьезным и прискорбным инцидентом", который вызывает "дополнительную напряженность". В МИД Молдовы вызвали посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова.

В апреле президент Молдовы Майя Санду признала, что вооруженные силы страны в упадке. Она анонсировала модернизацию армии и укрепление обороноспособности страны.

Теги: Россия, Молдова, военные, ПВО, оборона, воздушное пространство, ракеты, ракета, спикер, Игорь Гросу
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