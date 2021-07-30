Yukos Capital Assets выиграла у России в арбитраже $5 млрд

Генпрокурор Нидерландов постановил, что решение о выплате РФ более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОС должно остаться в силе Фото: ЕРА

"Суд вынес окончательное решение трибунала, обязывающее Российскую Федерацию выплатить Yukos Capital компенсацию в размере около $5 млрд в виде основной суммы долга и процентов, а также судебных издержек. Трибунал установил, что Россия незаконно экспроприировала ссуды Yukos Capital его бывшей материнской компании Yukos Oil, и отказала ей в правосудии в российских судах, что является полной противоположностью надлежащей правовой процедуры", – сказано в сообщении.

Трибунал установил, что действия России сопровождались возбуждением уголовного дела, чтобы запугать Yukos Capital и его юристов.

"Незаконное отчуждение кредитов Yukos Capital и преследование его юристов было частью более широкой и организованной кампании, направленной на конфискацию активов группы ЮКОС", – отметили в нидерландском фонде Yukos.

РБК назвало Yukos Capital бывшей структурой группы ЮКОС. Постоянный третейский суд в Гааге, как правило, не объявляет исходов администрируемых им арбитражных разбирательств, отметило агентство.

Генеральная прокуратура России 29 июля подтвердила, что трибунал большинством голосов посчитал присудить к взысканию с России $2,6 млрд, а также проценты и арбитражные издержки. Прокуроры посчитали, что в данной части арбитражное решение не может считаться законным, и заявили о планах "в обязательном порядке обжаловать данное решение", пишет РБК.

По данным голландского фонда Yukos, арбитраж вынес финальное решение в пятницу, 23 июля. Основанием для рассмотрения спора был договор к Энергетической хартии, который Россия подписала в 1994 году, применяла временно, но не ратифицировала.