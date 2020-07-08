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Бывший глава Nissan заплатил $862 тыс. предполагаемым организаторам своего побега в Ливан

По данным американской прокуратуры, бывший президент Nissan Карлос Гон в октябре 2019 года перевел деньги компании, которая принадлежит одному из подозреваемых в организации его побега из-под ареста в Японии. Следователи считают, что он покинул страну в ящике, который напоминал футляр для музыкальных инструментов.

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Гон сейчас живет в Ливане
Гон сейчас живет в Ливане 
Фото: EPA

Бывший генеральный директор автомобилестроительной компании Nissan Карлос Гон перед своим побегом из Японии в Ливан перечислил $862 тыс. компании, которая принадлежит подозреваемому в содействии побегу, сообщило 8 июля агентство Reuters со ссылкой на материалы дела. 

7 июля на заседании федерального суда Массачусетса прокуроры продемонстрировали документы о двух банковских переводах, сделанных в октябре 2019 года. Сумма первого – $540 тыс., второго – $322 тыс. Деньги были перечислены с банковского счета Гона в Париже компании Promote Fox LLC, которой управляет подозреваемый в содействии побегу Питер Тейлор и его брат. 

Питера Тейлора и его отца, бывшего американского спецназовца Майкла Тейлора арестовали в мае в штате Массачусетс по требованию ЯпонииТейлоры подали ходатайство с просьбой освободить их под залог. 

На заседании суда прокуроры заявили, что банковские переводы свидетельствуют о наличии денег у подозреваемых, следовательно, они должны оставаться под стражей. Суд согласился с позицией прокуроров. 

Адвокаты Тейлоров отказался прокомментировать Reuters информацию о переводах.

В Японии Гона обвиняют в финансовых махинациях, он находился под подпиской о невыезде. По данным следствия, Гон в течение пяти лет декларировал только половину из полученных им от Nissan почти 10 млрд иен (около $93 млн). Установлен также факт использования Гоном активов компании в личных целях. В ноябре 2018 года совет директоров Nissan проголосовал за увольнение Гона с должности. 

В конце 2019 года он сбежал в Ливан. По данным следствия, в декабре Питер Тейлор прилетел в Токио и встретился с Гоном в отеле Grand Hyatt. В это же время Майкл Тейлор и еще один фигурант дела, Жорж-Антуан ­Зайек, прилетели в Осаку на частном самолете. У них были с собой два больших черных ящика. 29 декабря, по мнению правоохранителей, Гон покинул Японию в одном из ящиков. Его переносили Майкл Тейлор и Зайек. Багаж в аэропорту без досмотра загрузили в частный самолет, который вылетел в Турцию. Как сказано в судебных материалах, ящики выглядели как футляры для музыкальных инструментов.

Два дня спустя, 31 декабря, Гон публично объявил, что он находится в Ливане (в этой стране он вырос).

В мае в Турции утвердили обвинительные заключения в отношении семи человек, в том числе четырех пилотов, которых подозревают в причастности к побегу Гона.

Теги: США, побег, Массачусетс, Nissan, Карлос Гон
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