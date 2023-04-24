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Бывший политтехнолог Кремля Мурзагулов: Шаманы – это совсем последнее веяние в РФ, связанное с возвышением Шойгу

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Мурзагулов: В Кремле стали появляться какие-то сумасшедшие персонажи
Мурзагулов: В Кремле стали появляться какие-то сумасшедшие персонажи
Фото: Rostislav Murzagulov / Facebook

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский политтехнолог, который ранее работал на Кремль, общественный деятель и журналист Ростислав Мурзагулов рассказал об увлечении оккультизмом среди политиков страны-агрессора России.

"Еще одну историю проверю по поводу увлечения Кремля всякими шаманами, паранормальными явлениями, куклами вуду... В частности, подробно рассказывали о том, что министр обороны Сергей Шойгу подсадил в свое время президента РФ Владимира Путина на шаманов. Сергей Пугачев видел, как они в гараже у Шойгу жертвоприношениями занимались даже. То есть это было еще некоторое время назад. Сейчас же говорят, что заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко развел всякие истории с ритуалами с куклами вуду. И другие тоже чему-то, там, поклоняются... Что вообще происходит? Они друг на друга порчу наводят или они понимают, что корабль российский тонет?" – спросила Бацман.

"Давайте начнем с того, что Кремль, в который я пришел первый раз в 1999 году, – это совсем не тот Кремль, который сейчас. И люди, которые там работают, – это совершенно разные люди. Тогда там было много интеллигентных, умных людей. Тогда про куклы вуду подумать было просто смешно. Да, они были бедные, они были неуверенные в себе, они были не такие вершители судеб, как вот эти все деятели, которые наотмашь, знаете: "казнить", "миловать" и ничего посередине. И поэтому простенькие такие у них все решения. "Украина не хочет быть с нами – а захерачим мы по ней бомбами". "Что-то не получается у нас – а давайте необычные решения поищем". А какие необычные? Говорят, кукла вуду работает. И так далее. Они эту херь в последнее время рассказывают, особенно друг с другом, там, выпивая", – пояснил Мурзагулов.

Он отметил, что увлечение шаманизмом привнес Шойгу.

"Шаманы – это, видимо, какое-то совсем последнее веяние, связанное с возвышением Шойгу. Потому что, действительно, он в этой всей теме. Он себе и дом построил в виде какой-то пагоды с расположением четким – роза ветров, откуда, там, какой ангел прилетит", – отметил Мурзагулов.

По его информации, Кириенко первый популяризует методологов.

"Для меня это более понятная история. В какой-то момент это увлечение началось в Кремле, оно стало заметным, видным. Они вполне всерьез как бы все рассуждали, что "мы сейчас придумаем все". Очень мутное учение. Я сам как бы кандидат философских наук, это учение мне научным не очень кажется. Что такое методология? Это, по сути, такая секта. Они верят в то, что они не изучают мир, а они его меняют. А для того, чтобы изменить, нужно всего лишь придумать какой-то правильный и необычный метод", – сказал Мурзагулов.

"Можно на примере? Что они делают? Вот есть, там, враг – например, президент Украины Владимир Зеленский или президент США Джо Байден, – и что? Они делают куклу вуду в виде президента Зеленского или президента Байдена и начинают в них втыкать что-то?" – уточнила Бацман.

"Я могу вам честно сказать, Алеся, я вот настолько идиотизма не видел ни разу там, в Кремле. Я видел много людей... Знаете, они поначалу были все умные, циничные такие твари и спокойно делали свою работу, и никаких кукол – ничего не втыкали. А потом они стали меняться, там стали появляться какие-то сумасшедшие персонажи – и, значит, может быть, там все появилось. Я допускаю вполне. Но те, с кем я взаимодействовал, – по-прежнему в глубине души как бы люди неглупые и адекватные. В их исполнении я такого не видел", – сказал Мурзагулов.

Контекст:

Мурзагулов родился 24 мая 1978 года в Кумертау (Башкортостан, Россия). Окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова. Позднее учился в Institut d'Études Politiques (Франция).

Работал в должности ведущего выпусков новостей и затем редактора на "Первом канале". Был заместителем главы администрации Башкортостана, заместителем руководителя предприятия "Курорты Северного Кавказа", заместителем мэра Красногорска (Московская область), экспертом ООН в сфере связей с общественностью.

Уехал из России в 2021 году. Работает в медиахолдинге российского бизнесмена и оппозиционера Михаила Ходорковского. Мурзагулов включен минюстом РФ в список "иноагентов".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, Сергей Шойгу, Сергей Кириенко, Алеся Бацман, Сергей Пугачев, Ростислав Мурзагулов
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