Часть американских дипломатов покинули Беларусь

"Сегодня второй раз за три месяца американские дипломаты были вынуждены покинуть Беларусь в связи с вызывающим сожаление решением режима ограничить взаимодействие и диалог. Мы прощаемся с ними, а они прощаются с вами – с белорусским народом, в поддержку демократических устремлений которого они трудились. Будь то в Минске или где-то еще, американские дипломаты продолжат эту жизненно важную работу", – говорится в сообщении.

Контекст:

11 августа МИД Беларуси в ответ на новые санкции США отозвал свое согласие на назначение американского посла в Беларуси и потребовал сократить дипмиссию США в Минске до пяти человек.

Американское посольство в Беларуси заявляло, что их дипломаты продолжат работу по поддержке белорусского народа.

Посол США покинул Беларусь в 2008 году, вскоре после того, как Минск отозвал главу диппредставительства из Вашингтона. Отзыв белорусского посла стал реакцией на введение санкций против государственной компании "Белнефтехим". В течение следующих 12 лет посольства США и Беларуси возглавляли временные поверенные.

Договоренность об обмене послами между США и Беларусью была достигнута в сентябре 2019 года на встрече заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Дэвида Хейла с Александром Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси.

20 апреля 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп сообщал, что послом в Беларуси должна была стать заместитель помощника госсекретаря США по Западной Европе и Европейскому союзу Джули Фишер.