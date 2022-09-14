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Черногория борется с массированной кибератакой, за которой может стоять Россия

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Черногория обвиняет в кибератаке Россию
Черногория обвиняет в кибератаке Россию
Фото: ЕРА

Компьютерные системы государственных органов Черногории подверглись массированной кибератаке, которая продолжается с 20 августа. Об этом 12 сентября сообщило Associated Press.

Скоординированную кибератаку эксперты назвали "беспрецедентной по своей интенсивности и самой продолжительной в новейшей истории" Черногории. Она нанесла ущерб информационным онлайн-платформам правительства и поставила под угрозу основную инфраструктуру страны, включая банковские системы, системы водоснабжения и электроснабжения. АР цитирует местных чиновников, которые говорят, что из-за атаки вся система государственного управления и обслуживания граждан функционирует "на достаточно ограниченном уровне".

Официальные лица Черногории заявили, что, возможно, за атакой стоит русскоязычная кибергруппа. Ответственность за часть атаки взяли хакеры из организации Cuba ransomware. Они утверждают, что создали специальный вирус для атаки под названием Zerodate.

Агентство национальной безопасности Черногории обвинило в атаке исключительно Россию. Министр обороны Черногории Рашко Коневич сказал, что в таких атаках обычно участвуют организации, которые являются "маской для государственных разведывательных служб".

Сейчас киберспециалисты нескольких стран пытаются восстановить компьютерную систему правительства Черногории.

10 сентября стало известно, что в Черногории предложили отменить безвизовый режим для граждан России. Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич заявил, что его страна во всем должна быть на стороне Европейского союза, "даже когда речь идет о приостановлении действия безвизового соглашения с Россией".

Теги: Россия, хакеры, правительство, Черногория, вирус, компьютеры, Европа, безопасность, кибератака
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