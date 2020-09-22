Число больных COVID-19 превысило в мире 31 млн

Почти 17 млн случаев коронавирусной инфекции приходится на три страны.

В США от COVID-19 умерло почти 200 тыс. больных Фото: ЕРА

По состоянию на 22 сентября общее количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло в мире до 31,245 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

На три страны, где больных выявлено больше всего, приходится почти 17 млн случаев: на США – более 6,8 млн, Индию – почти 5,5 млн, Бразилию – более 4,5 млн.

Жертвами инфекции стали уже 963 693 пациента, из которых почти 200 тыс. умерли в Соединенных Штатах.

Выздоровели почти 21,4 млн инфицированных, больше всего таких – в Индии (почти 4,4 млн).

По данным Всемирной организации здравоохранения, за сутки в мире зарегистрировали почти 273 тыс. новых больных с коронавирусом.

В Украине на 21 сентября было зафиксировано 178 353 случая коронавирусной инфекции (за последние сутки – 2675). Всего в стране умерло 3583 больных с COVID-19, выздоровели 78 184.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.