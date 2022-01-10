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Число погибших в результате обвала скалы в Бразилии выросло до 10

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Скала упала на лодки с туристами
Скала упала на лодки с туристами
Фото: EPA

Число погибших в результате обрушения стены каньона на востоке Бразилии 8 января увеличилось до 10. Об этом 9 января сообщил CNN Brazil.

32 человека были ранены. Из них 23 человека получили легкие травмы, их уже отпустили из больницы.

CNN Brazil пишет со ссылкой на полицию штата Минас-Жерайс, что идентифицировать удалось пока только пятерых из десяти погибших. Некоторые тела в результате удара при падении скалы распались на части. 

Полиция применяет протоколы, которые использовались для идентификации жертв прорыва дамбы в Брумадинью, произошедшего в 2019 году, – тела опознают по ДНК, а также с помощью сравнения рентгенограмм и зубных дуг. 

По данным спасателей, в момент трагедии на месте происшествия находились около 70 туристов.

Контекст:

Обрушение стены каньона произошло 8 января. Скала упала на лодки с туристами, поначалу было известно о семи погибших.

По предварительным данным, обвал мог быть связан с прошедшими в регионе дождями. В конце 2021 года ливни нанесли значительный ущерб нескольким штатам Бразилии. В штате Минас-Жерайс шесть человек погибли, 3224 остались без крова и 13,4 тыс. вынуждены были переселиться из-за стихии.

Теги: смерть, полиция, Бразилия, туристы, спасатели, жертвы, катер, происшествия
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