Число погибших в результате обвала скалы в Бразилии выросло до 10

32 человека были ранены. Из них 23 человека получили легкие травмы, их уже отпустили из больницы.

CNN Brazil пишет со ссылкой на полицию штата Минас-Жерайс, что идентифицировать удалось пока только пятерых из десяти погибших. Некоторые тела в результате удара при падении скалы распались на части.

Полиция применяет протоколы, которые использовались для идентификации жертв прорыва дамбы в Брумадинью, произошедшего в 2019 году, – тела опознают по ДНК, а также с помощью сравнения рентгенограмм и зубных дуг.

По данным спасателей, в момент трагедии на месте происшествия находились около 70 туристов.