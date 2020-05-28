COVID-19 в Британии. Страна возглавила мировой рейтинг по смертности

За прошедшие 24 часа в Великобритании зарегистрировано 377 летальных исходов коронавирусного заболевания, сообщило в Twitter министерство здравоохранения страны.
Всего с начала эпидемии в Соединенном Королевстве скончалось 37 837 человек. Коронавирусная инфекция подтверждена у 269 127 человек (у 1887 из них диагноз подтвержден за последние сутки).
Статистику о выздоровевших министерство здравоохранения Соединенного Королевства не публикует.
As of 9am 28 May, there have been 3,918,079 tests, with 119,587 tests on 27 May.— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 28, 2020
269,127 people have tested positive.
As of 5pm on 27 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 37,837 have sadly died. pic.twitter.com/zj0HjOtMDG
По подсчетам издания The Financial Times, в Великобритании самая высокая смертность среди всех стран, где публикуют "высококачественные данные по заболеваемости". В сравнении учитывали информацию от 19 государств.
В СМИ добавили, что на данном этапе пандемии это самый высокий уровень смертности, чем в любой другой стране, публикующей всесторонние качественные данные, в том числе США, Италии, Испании и Бельгии. По увеличению числа смертей в сравнении со средним уровнем смертности Британия также опережает все остальные европейские страны, уступая по этому показателю в мире только США, отмечают авторы статьи.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,92 млн человек, из них 357,3 тыс. умерли, более 2,38 млн вылечились.