Crew Dragon компании SpaceX вернул на Землю четырех членов экипажа МКС

На Землю после 157-дневного пребывания на Международной космической станции (МКС) на корабле вернулись члены миссии Crew-5, куда входят американские астронавты Николь Манн и Джош Кассада, японский астронавт Коичи Ваката и российский космонавт Анна Кикина.

Crew Dragon совершил посадку в море, спустившись на парашютах. Оттуда корабль выловили специальной техникой.

Контекст:

Crew Dragon стартовал на МКС 2 марта с космического центра NASA во Флориде. На нем на орбиту отправились астронавты NASA Стивен Боуэн (командир корабля) и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан аль-Неяди, а также российский космонавт Андрей Федяев.

Стыковка с МКС прошла 3 марта в автоматическом режиме.

Сейчас на МКС живут также американский астронавт Фрэнк Рубио и российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, прибывшие в сентябре 2022 года на борту российского космического корабля "Союз МС-22". Изначально предполагалось, что их миссия завершится в марте 2023 года, но из-за утечки охлаждающей жидкости на корабле "Союз МС-22" было принято решение отправить за ними корабль "Союз МС-23". Возвращение Рубио, Прокопьева и Петелина теперь запланировано на "второе полугодие 2023 года", сообщал "Роскосмос".