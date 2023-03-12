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Crew Dragon компании SpaceX вернул на Землю четырех членов экипажа МКС

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Члены экипажа МКС провели на орбите больше 150 дней
Члены экипажа МКС провели на орбите больше 150 дней
Фото: NASA / Twitter

12 марта в 3.02 по киевскому времени пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX совершил посадку возле побережья штата Флорида в США. Об этом сообщается на сайте SpaceX.

На Землю после 157-дневного пребывания на Международной космической станции (МКС) на корабле вернулись члены миссии Crew-5, куда входят американские астронавты Николь Манн и Джош Кассада, японский астронавт Коичи Ваката и российский космонавт Анна Кикина.

Crew Dragon совершил посадку в море, спустившись на парашютах. Оттуда корабль выловили специальной техникой.

Контекст:

Crew Dragon стартовал на МКС 2 марта с космического центра NASA во Флориде. На нем на орбиту отправились астронавты NASA Стивен Боуэн (командир корабля) и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан аль-Неяди, а также российский космонавт Андрей Федяев.

Стыковка с МКС прошла 3 марта в автоматическом режиме.

Сейчас на МКС живут также американский астронавт Фрэнк Рубио и российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, прибывшие в сентябре 2022 года на борту российского космического корабля "Союз МС-22". Изначально предполагалось, что их миссия завершится в марте 2023 года, но из-за утечки охлаждающей жидкости на корабле "Союз МС-22" было принято решение отправить за ними корабль "Союз МС-23". Возвращение Рубио, Прокопьева и Петелина теперь запланировано на "второе полугодие 2023 года", сообщал "Роскосмос".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, МКС, космос, NASA, Флорида, Dragon, SpaceX, астронавты, Crew Dragon, экипаж, космический корабль
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