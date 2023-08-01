Данилов об атаках БПЛА по столице РФ: Это еще и война символов. Был крейсер "Москва", сейчас – "Москва-Сити"

Данилова спросили, почему для атак дронов был выбран комплекс "Москва-Сити".

"Вы знаете, это еще и война символов. Был [утонувший] крейсер "Москва", сейчас – "Москва-Сити". Все, что связано с Москвой, с городом, откуда вся эта мразь принимает решение убивать наших граждан, она должна прекратить существование в том виде, как есть", – ответил секретарь СНБО.

Как указала в Telegram ASTRA, в бизнес-центре "Москва-Сити", который атаковали БПЛА, размещены сразу три российских министерства – Минэкономразвития, Минпромторг, Минцифры, а также подчиненные им службы и агентства.