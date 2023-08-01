Данилов об атаках БПЛА по столице РФ: Это еще и война символов. Был крейсер "Москва", сейчас – "Москва-Сити"

Данилова спросили, почему для атак дронов был выбран комплекс "Москва-Сити".
"Вы знаете, это еще и война символов. Был [утонувший] крейсер "Москва", сейчас – "Москва-Сити". Все, что связано с Москвой, с городом, откуда вся эта мразь принимает решение убивать наших граждан, она должна прекратить существование в том виде, как есть", – ответил секретарь СНБО.
Как указала в Telegram ASTRA, в бизнес-центре "Москва-Сити", который атаковали БПЛА, размещены сразу три российских министерства – Минэкономразвития, Минпромторг, Минцифры, а также подчиненные им службы и агентства.
В ночь на 1 августа беспилотные летательные аппараты атаковали комплекс "Москва-Сити" в столице страны-агрессора РФ. Повреждено одно из зданий.
Это уже вторая атака на "Москву-Сити" за последние дни. Предыдущий раз взрывы в столице РФ прогремели в ночь на 30 июля. В результате было повреждено 50-этажное здание.
Для Украины на фоне последних массированных ракетных ударов РФ происходящее в Москве – это "третичное и малоинтересное событие", заявили в Офисе президента Украины. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк предположил, что атаковавшие Москву дроны могут быть российскими. "Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям", – отметил он.
СМИ сообщали, что за месяц Россию и оккупированный Крым 16 раз атаковали беспилотники.