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Данилюк: Все закончится досрочными парламентскими выборами

Восприятие монобольшинства как "стада баранов" – губительный подход для президента Владимира Зеленского, считает бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.

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Данилюк: Когда вы так относитесь к фракции, не обижайтесь, что через некоторое время она начнет распадаться
Данилюк: Когда вы так относитесь к фракции, не обижайтесь, что через некоторое время она начнет распадаться
Фото: radiosvoboda.org

Процесс распада парламентского монобольшинства уже начался, он был неизбежен, учитывая отношение к фракции "Слуга народа" в Офисе президента. Такое мнение в эфире Obozrevatel TV 4 июня высказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"Когда Владимир Зеленский строил систему, при которой вся власть концентрируется у президента, я ему говорил, что это не только опасно для него, а очень опасно для страны, потому что делает ее слабее. Я видел другой подход к формированию Верховной Рады. Когда прошли выборы и я понял, что уже есть монобольшинство, то был против того, чтобы это монобольшинство воспринимали как стадо баранов", – заявил политик.

Все ошибки Верховной Рады при таком подходе воспринимаются как ошибки самого президента, который продолжает увеличивать ожидания от себя, пояснил он.

"Когда вы так относитесь к фракции, тогда не обижайтесь, что через некоторое время она начнет распадаться, ничего не будет голосовать. Потому что в конце концов депутаты начинают создавать собственную субъектность", – отметил Данилюк.

Конфликт фракции "Слуга народа" и ОПУ уже идет, считает экс-секретарь СНБО.

"Думаю, это закончится досрочными парламентскими выборами. Хотя бы потому, что это не стадо баранов", – добавил он.

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года. "Слуге народа" принадлежит большинство мандатов – 247.

20 мая 2020 года Зеленский заявил, что может распустить Раду, но не станет этого делать, пока монобольшинство будет голосовать за "важные законопроекты для страны".

Теги: Верховная Рада, Александр Данилюк, Владимир Зеленский, досрочные выборы, Слуга народа, Офис президента Украины
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