Депутат чилийского парламента выступал почти 15 часов

Наранхо зачитал 1300-страничный отчет, призывающий к смещению президента страны, в общей сложности его выступление продлилось 14 часов 56 минут.
Цель депутата заключалась в том, чтобы выиграть время, которое позволит конгрессмену Джорджо Джексону прибыть в зал парламента. Сенатор находился на карантине из-за COVID-19 и не мог вовремя явиться на заседание нижней палаты парламента.
Присутствие Джексона гарантировало бы оппозиции необходимое число голосов для голосования по импичменту. Инициатива Наранхо увенчалась успехом: импичмент президента Чили был одобрен 78 голосами. Теперь решение должен утвердить Сенат, где для предъявления обвинения Пиньери требуется большинство в две трети голосов.
Международный консорциум журналистов 3 октября опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.
Среди 336 политиков, которые фигурируют в расследовании офшорных схем, 38 являются украинцами. На втором месте – Россия (19), на третьем – Колумбия, ОАЭ и Гондурас (по 11).
13 октября чилийская оппозиция начала процедуру импичмента президента Себастьяна Пиньеры из-за возможных нарушений при продаже горнодобывающего проекта, которые были выявлены в расследовании Pandora Papers.
9 ноября президенту Чили Себастьяну Пиньери объявили импичмент из-за информации о его операциях, обнародованной в Pandora Papers.