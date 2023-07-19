Десантис назвал войну РФ против Украины заслуживающей второстепенного внимания и не ответил на вопрос, будет ли помогать Киеву, став президентом США

Конкурент Трампа заявил, что готов быть полезным, чтобы довести войну в Украине до конца Фото: ЕРА

Он назвал агрессию России в Украине территориальным спором, не представляющим жизненно важных интересов США. Десантис назвал ее заслуживающей "второстепенного или третьестепенного внимания", хотя и заявил, что "готов быть полезным, чтобы довести войну до конца".

"Целью должен быть устойчивый, прочный мир в Европе, но такой, который не стимулирует агрессию", – сказал губернатор Флориды.

На вопрос о том, прекратит ли он военную помощь Украине в случае победы на выборах, Десантис не ответил.

Он отметил, что внимание американской безопасности должно быть переключено с Европы на Азию, в частности – на Китай. В то же время Десантис сказал, что не собирается истощать запасы США, отправляя туда оружие, пишет CNN.