Десантис назвал войну РФ против Украины заслуживающей второстепенного внимания и не ответил на вопрос, будет ли помогать Киеву, став президентом США

Он назвал агрессию России в Украине территориальным спором, не представляющим жизненно важных интересов США. Десантис назвал ее заслуживающей "второстепенного или третьестепенного внимания", хотя и заявил, что "готов быть полезным, чтобы довести войну до конца".
"Целью должен быть устойчивый, прочный мир в Европе, но такой, который не стимулирует агрессию", – сказал губернатор Флориды.
На вопрос о том, прекратит ли он военную помощь Украине в случае победы на выборах, Десантис не ответил.
Он отметил, что внимание американской безопасности должно быть переключено с Европы на Азию, в частности – на Китай. В то же время Десантис сказал, что не собирается истощать запасы США, отправляя туда оружие, пишет CNN.
В последние месяцы Десантис неоднократно комментировал войну России против Украины. В марте в эфире Fox News он заявил, что "дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией" не является одним из "жизненно важных национальных интересов" США.
Заявление политика критиковали даже однопартийцы, а МИД Украины пригласил его посетить Киев, чтобы "глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые оно представляет для интересов США". Позже в интервью New York Post Десантис объяснил свои слова. Он сказал, что "вмешательство Америки" в войну "было бы ошибкой", но подчеркнул, что Россия не имела права заходить в Крым в 2014 году или начинать полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022-го.
В том же интервью он назвал президента РФ Владимира Путина военным преступником и сказал, что тот должен быть привлечен к ответственности.