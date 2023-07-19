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Десантис назвал войну РФ против Украины заслуживающей второстепенного внимания и не ответил на вопрос, будет ли помогать Киеву, став президентом США

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Конкурент Трампа заявил, что готов быть полезным, чтобы довести войну в Украине до конца
Конкурент Трампа заявил, что готов быть полезным, чтобы довести войну в Украине до конца
Фото: ЕРА

Агрессия России в Украине является территориальным спором и не представляет жизненно важных национальных интересов США. Об этом губернатор штата Флорида Рон Десантис, который является возможными кандидатом в президенты США от Республиканской партии, заявил в опубликованном 18 июля интервью CNN.

Он назвал агрессию России в Украине территориальным спором, не представляющим жизненно важных интересов США. Десантис назвал ее заслуживающей "второстепенного или третьестепенного внимания", хотя и заявил, что "готов быть полезным, чтобы довести войну до конца".

"Целью должен быть устойчивый, прочный мир в Европе, но такой, который не стимулирует агрессию", – сказал губернатор Флориды.

На вопрос о том, прекратит ли он военную помощь Украине в случае победы на выборах, Десантис не ответил.

Он отметил, что внимание американской безопасности должно быть переключено с Европы на Азию, в частности – на Китай. В то же время Десантис сказал, что не собирается истощать запасы США, отправляя туда оружие, пишет CNN.

Контекст:

В последние месяцы Десантис неоднократно комментировал войну России против Украины. В марте в эфире Fox News он заявил, что "дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией" не является одним из "жизненно важных национальных интересов" США.

Заявление политика критиковали даже однопартийцы, а МИД Украины пригласил его посетить Киев, чтобы "глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые оно представляет для интересов США". Позже в интервью New York Post Десантис объяснил свои слова. Он сказал, что "вмешательство Америки" в войну "было бы ошибкой", но подчеркнул, что Россия не имела права заходить в Крым в 2014 году или начинать полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022-го.

В том же интервью он назвал президента РФ Владимира Путина военным преступником и сказал, что тот должен быть привлечен к ответственности. 

Теги: США, российская агрессия, война России против Украины, Рон Десантис
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