"Для развлечения". Хакер взломал соцсеть команды Трампа в день ее запуска

Платформу Gettr создали после бана Трампа во всех основных соцсетях Фото: EPA

Под атаку попали ряд именитых американцев, которые или находились в команде Трампа, или публично его поддерживали. В частности, пострадали аккаунты бывшего госсекретаря США Майка Помпео, экс-советника Трампа Стивена Бэннона, члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, телеведущего Харлана Хилла, экс-губернатора Аляски Шона Парнелла.

Также пострадал поддерживающий Трампа телевещатель Newsmax и официальная странница поддержки самой соцсети.

Все профили этих учетных записей были изменены, чтобы отображать одно и то же сообщение: "@JubaBaghdad был здесь :) ^^Освободите Палестину^^".

Учетные записи были впервые взломаны 4 июля около 8.30 по североамериканскому восточному времени (16.30 по Киеву), и большинство профилей вернулись в свое прежнее состояние уже спустя полтора часа.

Хакер под ником JubaBaghdad в комментарии изданию взял ответственность за взлом соцсети на себя. Отвечая на вопрос, зачем он это сделал, хакер сказал, что это было "просто для развлечения" и что это было легко с технической точки зрения.

Business Insider также отмечает, что в первый день запуска соцсети ее наводнили порнографическими изображениями и гифками. Пользователи спамили первый пост платформы графическими хентай-видео и изображениями лица американского политика Хиллари Клинтон, прифотошопленными на обнаженное тело женщины.