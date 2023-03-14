Джонсон даст показания в парламенте по делу о "ковидной" вечеринке

Заседание комитета состоится 22 марта. В комитете заявили, что Джонсон согласился прийти на заседание для разъяснений.

Причиной этого заседания стал промежуточный доклад межпартийного комитета, обнародованный в начале марта. В нем говорится, что есть серьезные доказательства того, что Джонсон ввел в заблуждение членов парламента относительно вечеринок и что он и его помощники почти наверняка знали в то время, что они нарушают правила.

В отчете есть свидетельства одного из очевидцев о том, что тогдашний премьер-министр сказал на вечеринке в своем офисе, что "это, вероятно, самое не социально дистанциируемое собрание в Великобритании в настоящее время". В своей цитате Джонсон, по словам очевидца, использовал формулировку the most unsocially distanced, отсылая к правилам социальной дистанции, введенным во время пандемии.

Другие свидетельства включают сообщение от чиновника из офиса Джонсона, датированное апрелем 2021 года – за шесть месяцев до появления первых сообщений о вечеринках. В нем сотрудник офиса "беспокоится об утечках информации о том, что премьер-министр устроил попойку".

Официальное заключение о том, что Джонсон намеренно ввел в заблуждение парламент, может привести к его отстранению. Согласно парламентским правилам, отстранение на 14 дней или дольше означает, что избиратели Джонсона могут подать петицию об отзыве его из парламента.