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Джонсон даст показания в парламенте по делу о "ковидной" вечеринке

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Заседание комитета, на котором Джонсон будет давать показания, состоится 22 марта
Заседание комитета, на котором Джонсон будет давать показания, состоится 22 марта
Фото: EPA

Комитет по вопросам привилегий британского парламента допросит бывшего премьера Бориса Джонсона по поводу того, ввел ли он парламент в заблуждение относительно незаконных вечеринок в своем офисе и резиденции во время карантинных ограничений. Об этом пишет 14 марта издание The Guardian.

Заседание комитета состоится 22 марта. В комитете заявили, что Джонсон согласился прийти на заседание для разъяснений.

Причиной этого заседания стал промежуточный доклад межпартийного комитета, обнародованный в начале марта. В нем говорится, что есть серьезные доказательства того, что Джонсон ввел в заблуждение членов парламента относительно вечеринок и что он и его помощники почти наверняка знали в то время, что они нарушают правила.

В отчете есть свидетельства одного из очевидцев о том, что тогдашний премьер-министр сказал на вечеринке в своем офисе, что "это, вероятно, самое не социально дистанциируемое собрание в Великобритании в настоящее время". В своей цитате Джонсон, по словам очевидца, использовал формулировку the most unsocially distanced, отсылая к правилам социальной дистанции, введенным во время пандемии.

Другие свидетельства включают сообщение от чиновника из офиса Джонсона, датированное апрелем 2021 года – за шесть месяцев до появления первых сообщений о вечеринках. В нем сотрудник офиса "беспокоится об утечках информации о том, что премьер-министр устроил попойку".

Официальное заключение о том, что Джонсон намеренно ввел в заблуждение парламент, может привести к его отстранению. Согласно парламентским правилам, отстранение на 14 дней или дольше означает, что избиратели Джонсона могут подать петицию об отзыве его из парламента.

Контекст:

Скандал при участии Джонсона, получивший название "патигейт", разгорелся 19 декабря 2021 года, когда британская газета The Guardian опубликовала фотографию премьера и более десятка людей, пьющих вино в саду его резиденции на Даунинг-стрит. Снимок был сделан во время локдауна и жестких коронавирусных ограничений в мае 2020 года. 

10 января 2022-го скандал вспыхнул с новой силой, поскольку в СМИ попало электронное письмо, в котором помощник Джонсона Мартин Рейнольдс приглашает 100 сотрудников и премьер-министра во время локдауна на вечеринку. В приглашении гостям предлагали после "напряженного периода" "выпить несколько социально дистанцированных напитков в саду". "Приносите свою выпивку!" – говорилось в письме.

12 апреля Джонсон сообщил, что заплатил штраф за нарушение правил карантина. Вместе с ним на £50 (1925 грн) были оштрафованы его жена и тогдашний канцлер казначейства Риши Сунак, отмечает Sky News. В том же месяце он извинился за вечеринку, признав, что она была ошибкой.

В начале июня Джонсону пытались объявить вотум недоверия из-за скандала с вечеринками. Тогда главе правительства удалось сохранить должность, хотя за его отставку проголосовали 148 однопартийцев Джонсона. Однако из-за последующей череды скандалов 7 июля 2022-го Джонсон сам объявил об отставке.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Великобритания, карантин, Борис Джонсон, скандал, вечеринка, премьер-министр, заседание, коронавирус, локдаун
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