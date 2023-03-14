Джонсон даст показания в парламенте по делу о "ковидной" вечеринке

Заседание комитета состоится 22 марта. В комитете заявили, что Джонсон согласился прийти на заседание для разъяснений.
Причиной этого заседания стал промежуточный доклад межпартийного комитета, обнародованный в начале марта. В нем говорится, что есть серьезные доказательства того, что Джонсон ввел в заблуждение членов парламента относительно вечеринок и что он и его помощники почти наверняка знали в то время, что они нарушают правила.
В отчете есть свидетельства одного из очевидцев о том, что тогдашний премьер-министр сказал на вечеринке в своем офисе, что "это, вероятно, самое не социально дистанциируемое собрание в Великобритании в настоящее время". В своей цитате Джонсон, по словам очевидца, использовал формулировку the most unsocially distanced, отсылая к правилам социальной дистанции, введенным во время пандемии.
Другие свидетельства включают сообщение от чиновника из офиса Джонсона, датированное апрелем 2021 года – за шесть месяцев до появления первых сообщений о вечеринках. В нем сотрудник офиса "беспокоится об утечках информации о том, что премьер-министр устроил попойку".
Официальное заключение о том, что Джонсон намеренно ввел в заблуждение парламент, может привести к его отстранению. Согласно парламентским правилам, отстранение на 14 дней или дольше означает, что избиратели Джонсона могут подать петицию об отзыве его из парламента.
Скандал при участии Джонсона, получивший название "патигейт", разгорелся 19 декабря 2021 года, когда британская газета The Guardian опубликовала фотографию премьера и более десятка людей, пьющих вино в саду его резиденции на Даунинг-стрит. Снимок был сделан во время локдауна и жестких коронавирусных ограничений в мае 2020 года.
10 января 2022-го скандал вспыхнул с новой силой, поскольку в СМИ попало электронное письмо, в котором помощник Джонсона Мартин Рейнольдс приглашает 100 сотрудников и премьер-министра во время локдауна на вечеринку. В приглашении гостям предлагали после "напряженного периода" "выпить несколько социально дистанцированных напитков в саду". "Приносите свою выпивку!" – говорилось в письме.
12 апреля Джонсон сообщил, что заплатил штраф за нарушение правил карантина. Вместе с ним на £50 (1925 грн) были оштрафованы его жена и тогдашний канцлер казначейства Риши Сунак, отмечает Sky News. В том же месяце он извинился за вечеринку, признав, что она была ошибкой.
В начале июня Джонсону пытались объявить вотум недоверия из-за скандала с вечеринками. Тогда главе правительства удалось сохранить должность, хотя за его отставку проголосовали 148 однопартийцев Джонсона. Однако из-за последующей череды скандалов 7 июля 2022-го Джонсон сам объявил об отставке.