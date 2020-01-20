Джонсон объяснил Путину, когда возможна нормализация двусторонних отношений

В ходе встречи в Берлине с президентом РФ Владимиром Путиным премьер Великобритании Борис Джонсон напомнил о "безрассудном применении" химического оружия на британской земле.

Джонсон (на фото слева) и Путин встретились в кулуарах саммита Фото: ЕРА

19 января в кулуарах берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии состоялась встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента РФ Владимира Путина. Об этом проинформировал сайт британского правительства.

"Премьер-министр сказал, что не будет нормализации наших двусторонних отношений, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность", – сказано в сообщении.

Лидеры стран коснулись темы отравления в британском Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По версии британских спецслужб, к преступлению причастны российские разведчики.

"Премьер-министр ...ясно дал понять, что в позиции Великобритании по Солсбери не произошло никаких изменений, что это было безрассудным применением химического оружия и наглой попыткой убить невинных людей на британской земле. Он сказал, что такая атака не должна повторяться", – отметили в правительстве Великобритании.

По данным его пресс-лужбы, Джонсон призвал Путина вместе решать "вопросы международной безопасности, включая Ливию, Сирию, Ирак и Иран".

Саммит по урегулированию ситуации в Ливии проходил 19 января в Берлине и завершился принятием итоговой декларации, в которой стороны конфликта призвали прекратить военные действия и провести свободные выборы.

Отношения между Россией и Европейский союзом, в частности, Великобританией ухудшились после аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Усиление напряжения в отношениях России и Великобритании произошло после отравления в марте 2018 года Сергея Скрипаля и его дочери. Британское следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Лондон считает, что атаку совершили сотрудники Главного разведывательного управления РФ. После отравления Скрипалей Великобритания выслала 23 российских дипломата и приостановила двухсторонние контакты с Россией.