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Джонсон заявил, что референдум о независимости в Шотландии проведет следующее поколение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал референдумы о независимости в Шотландии "не очень веселыми мероприятиями". По его мнению, такие инициативы не объединяют нацию.

Джонсону намекнули, что он "не может продолжать отрицать демократию"
Джонсону намекнули, что он "не может продолжать отрицать демократию"
Фото: ЕРА

Референдум о независимости Шотландии может пройти при жизни следующего поколения, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 3 января в программе ВВС.

Референдумы в этой стране – не очень веселое мероприятие, они не особенно объединяют нацию, прокомментировал Джонсон такую инициативу.

Отвечая на вопрос, почему справедливо было повторно провести референдум о членстве в Евросоюзе, но не еще один референдум о независимости Шотландии, Джонсон сказал: "Разница в том, что у нас был европейский референдум в 1975 году и мы провели еще один в 2016 году. Кажется, это правильный промежуток".

Заместитель главы Шотландской национальной партии Кейт Браун, заявил, что Джонсон "не может продолжать отрицать демократию". Даже Дональд Трамп, американский приятель британского премьер-министра, понял, что, если ты стоишь на пути демократического выбора своей нации, "тебя сметут", сказал Браун.

На референдуме о независимости, который Шотландия провела в 2014 году 55,3% населения проголосовало за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.

В июне 2016 года в Великобритании провели референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение поддержало 51,9% британцев. 1 января 2020 года Соединенное Королевство официально вышло из ЕС. Вместе с тем во всех избирательных округах Шотландии победу одержали сторонники членства в ЕС. Против Brexit проголосовало 62% шотландцев.

В конце декабря ЕС и Великобритания смогли договориться о торговых взаимоотношениях после Brexit, с 1 января 2021 года они вступили в силу.

Власти Шотландии неоднократно высказывались против выхода из ЕС и заявляли о будущем выходе из состава Соединенного Королевства. В сентябре 2014 года шотландцы провели референдум о независимости. Тогда 55% жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.

Первый министр Шотландии и глава правительства Никола Стерджен в декабре 2019 года заявляла, что Шотландия подаст заявление на проведение нового референдума, но Джонсон также отказался от такой инициативы. 1 января Стерджен заявила, что Шотландия скоро вернется в Евросоюз.

Теги: Великобритания, референдум, Шотландия, независимость, Борис Джонсон, Никола Стерджен
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