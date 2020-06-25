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Экономист Гуриев: Путину не нравилось, что я часто критиковал состояние дел с политическими свободами. Мне передавали общие знакомые, что я не прав

Российский экономист, профессор Парижского института политических исследований Sciences Po Сергей Гуриев рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что могло быть три причины обысков, которые провели у него в Москве в 2013 году: дело ЮКОСа, поддержка оппозиционного политика Алексея Навального, а также критика ситуации с политическими правами и свободами в РФ, чем якобы был недоволен российский президент Владимир Путин.

 
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Гуриев: Мне так повезло, что я могу спокойно сказать любому генералу Следственного комитета: "Вы не правы"
Гуриев: Мне так повезло, что я могу спокойно сказать любому генералу Следственного комитета: "Вы не правы"
Скриншот: Русские норм! / YouTube

Российский экономист, профессор Парижского института политических исследований Sciences Po Сергей Гуриев  сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что у него есть три гипотезы, почему в 2013 году у него проходили обыски.

Следственные действия проводили в апреле в 2013 года в служебных помещениях Российской экономической школы в Москве, ректором которой тогда был Гуриев.

По одной из версий, по словам ученого, обыск стал ответом на его критику состояния дел с политическими правами в РФ.

"Есть гипотеза, почему был обыск: Владимиру Путину просто не нравилось, что я часто критиковал состояние дел с политическими правами и свободами в 2012–2013 годах. Мне передавали общие знакомые, что я не прав, с его точки зрения", – рассказал Гуриев.

Еще одна версия – так называемое дело ЮКОСа. В 2011 году Гуриев выступил соавтором отчета об уголовном преследовании российских бизнесменов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Эксперты пришли к выводу, что предприниматели были осуждены незаслуженно.

"Следователи хотели доказать, что, когда я писал экспертизу по делу ЮКОСа в 2011 году по запросу Совета по правам человека при президенте [Дмитрии] Медведеве, я написал ее на деньги Ходорковского. Нет ничего криминального в том, чтобы получать деньги у "Открытой России", у компании ЮКОС, у кого-то еще, но я никогда не получал деньги ни у Ходорковского, ни у его партнеров, ни у людей, связанных с ним. Ни до, ни после того, как я писал эту экспертизу. Мне так повезло, что я могу спокойно сказать любому генералу Следственного комитета: "Вы не правы". Я так им и сказал, но это их не остановило", – рассказал Гуриев.

Третья версия – это поддержка оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил ученый. 

"В мае 2012 года Алексей Навальный зарегистрировал свой Фонд борьбы с коррупцией. Сейчас все знают, что такое ФБК. Тогда он попросил нескольких человек ему помочь деньгами, публично. Таких людей набралось 16, включая мою жену и меня. Мы ему помогли. Небольшая была сумма, но для него были важны не сами деньги, а то, что люди не боятся ему публично помочь. – отметил Гуриев. –  Вот у меня есть три такие гипотезы. Экспертиза по делу Ходорковского, общая критика состояния дел с политическими правами и свободами и Навальный". 

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Гуриев – кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук. С 2004-го по 2013 год он работал ректором Российской экономической школы. В 2013 года после обысков и допросов он эмигрировал во Францию, где проживает до сих пор. В 2016–2019 годах Гуриев был главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития. Сейчас преподает в институте Sciences Po в Париже. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Россия, Владимир Путин, Михаил Ходорковский, Алексей Навальный, Платон Лебедев, демократия, ЮКОС, Сергей Гуриев
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