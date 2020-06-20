Экс-президент Армении вышел из-под стражи после уплаты более $4 млн залога

Второй президент Армении Роберт Кочарян поблагодарил всех, кто помог его семье собрать деньги на залог для выхода из-под стражи.

Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год Фото: Ռոբերտ Քոչարյան/ Robert Kocharyan / Facebook

Второй президент Армении Роберт Кочарян, которого обвиняют в попытке свержения конституционного строя, вышел из-под стражи после выплаты залога в 2 млрд драмов (более $4,1 млн). Об этом 20 июня проинформировала в Facebook канцелярия Кочаряна.

Разрешение выйти под залог защита Кочаряна получила 18 июня, такое решение принял апелляционный суд.

"Арест задержания президента Кочаряна отменили 19 июня после выплаты по решению Апелляционного уголовного суда и завершения всех установленных законом процедур. Роберт Кочарян вернулся домой, но продолжит реабилитационное лечение в медицинском центре ′′Измирлян′′, – говорится в сообщении пресс-службы экс-президента.

Семья Кочаряна также поблагодарила "известных крупных бизнесменов и сторонников", которые помогли собрать деньги на залог.

Кочарян стал президентом Армении 30 марта 1998 года. 5 марта 2003 года он был переизбран на этот пост и занимал его до 9 апреля 2008 года.

Его обвиняют в свержении конституционного строя по делу о разгоне акций протеста в стране в марте 2008 года.

27 июля 2018 года суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство об аресте экс-президента на два месяца, но 13 августа апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и освободил Кочаряна, приняв за основу право на неприкосновенность, которое дано президенту по конституции.

В январе апелляционный суд разрешил снова взять его под арест. Однако 18 мая Кочаряна выпустили на свободу под поручительство руководителя непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяна и его предшественника Аркадия Гукасяна.

25 июня 2019 года Кочаряна повторно арестовали, а решение суда первой инстанции о поручительстве за Кочаряна было отменено.