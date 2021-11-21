Экс-президента Совета Евросоюза лишили водительских прав, решение он назвал "адекватным"

"Есть нарушение дорожных правил, есть наказание в виде лишения водительских прав на три месяца [...] и штраф. Адекватно. Я принял это без дискуссий", – написал он.

Jest przekroczenie przepisu drogowego, jest kara zatrzymania prawa jazdy na 3 miesi * ce plus 10 punktów i mandat. Adekwatna. Przyj * em j * bez dyskusji. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 20, 2021

Издание Interia Wydarzenia объяснило со ссылкой на полицию, что Туска наказали за превышение разрешенной скорости во время движения на автомобиле Skoda на территории Мазовецкого воеводства. Он ехал по населенному пункту со скоростью 107 км/час, что на 50 км/час больше разрешенной.