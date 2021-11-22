Электрический самолет Rolls-Royce установил мировой рекорд скорости в своем классе

Самолет достиг скорости 623 км/ч во время пробных запусков на экспериментальном полигоне. Считается, что он установил новые мировые рекорды на трех разных дистанциях.

Компания отправила данные во Всемирную федерацию воздушного спорта для проверки.

Полеты прошли 16 ноября в Великобритании, в районе Боскомб-Даун, графство Уилтшир. Максимальная скорость была достигнута летчиком-испытателем и директором по полетам Филом О'Деллом.

В самолете установлен электродвигатель мощностью 400 кВт, это эквивалент суперкара мощностью 535 лошадиных сил, отметили журналисты.

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