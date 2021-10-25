Эрдоган отказался от намерения выслать послов 10 стран

Об этом пишет газета Daily Sabah.

Главы диппредставительств перед этим почти одновременно выступили с заявлением в Twitter, что они соблюдают статью 41 Венской конвенции о невмешательстве в дела принимающей страны, пишет газета.

Дипломаты выполнили свои обязательства по этой статье конвенции и "теперь будут более осторожны в своих заявлениях", считает Эрдоган. Он сказал, что положительно воспринял их заявление.

Турция не преследовала цель создать кризис, добавил Эрдоган.