Эрдоган отказался от намерения выслать послов 10 стран

Об этом пишет газета Daily Sabah.
Главы диппредставительств перед этим почти одновременно выступили с заявлением в Twitter, что они соблюдают статью 41 Венской конвенции о невмешательстве в дела принимающей страны, пишет газета.
Дипломаты выполнили свои обязательства по этой статье конвенции и "теперь будут более осторожны в своих заявлениях", считает Эрдоган. Он сказал, что положительно воспринял их заявление.
Турция не преследовала цель создать кризис, добавил Эрдоган.
Эрдоган 23 октября поручил МИД Турции объявить персонами нон грата послов Германии, Швеции, США, Франции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Канады и Новой Зеландии.
18 октября послы этих стран призвали освободить главу культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу, который обвинялся в участии в попытке государственного переворота в 2016 году. Сразу после этого их вызвали в МИД Турции. Эрдоган назвал Кавалу "филиалом американского мецената Джорджа Сороса в Турции".
Кавалу арестовали в ноябре 2017 года по обвинению в организации протестов на площади Таксим в Стамбуле в 2013 году и в соучастии в попытке переворота в 2016 году. В феврале 2020 года суд оправдал Кавалу по этому делу, но прокуратура затребовала его ареста по другой статье и обвинила в шпионаже, сообщила ВВС.
Европейский суд по правам человека признал арест Кавалы в 2019 году преследованием по политическим мотивам. В сентябре этого года Совет Европы дал Турции время до декабря, чтобы отпустить Кавалу, и пригрозил дисциплинарными мерами против Анкары.
В Турции в июле 2016 года произошла попытка военного переворота, мятеж был подавлен в течение нескольких часов.
Власти Турции утверждают, что к организации переворота причастен проживающий в США оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен, и требуют его экстрадиции. Сам проповедник попросил США не выполнять требования Турции и назвал просьбу Анкары об экстрадиции политической вендеттой.