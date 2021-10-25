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Эрдоган отказался от намерения выслать послов 10 стран

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Эрдоган сказал, что послы "сделали шаг назад"
Эрдоган сказал, что послы "сделали шаг назад"
Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Эрдоган отказался от намерения объявить персонами нон грата послов 10 стран, он заявил 25 октября, что дипломаты "сделали шаг назад от клеветы" в адрес Турции.

Об этом пишет газета Daily Sabah

Главы диппредставительств перед этим почти одновременно выступили с заявлением в Twitter, что они соблюдают статью 41 Венской конвенции о невмешательстве в дела принимающей страны, пишет газета. 

Дипломаты выполнили свои обязательства по этой статье конвенции и "теперь будут более осторожны в своих заявлениях", считает Эрдоган. Он сказал, что положительно воспринял их заявление.

Турция не преследовала цель создать кризис, добавил Эрдоган.

Контекст:

Эрдоган 23 октября поручил МИД Турции объявить персонами нон грата послов Германии, Швеции, США, Франции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Канады и Новой Зеландии.

18 октября послы этих стран призвали освободить главу культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу, который обвинялся в участии в попытке государственного переворота в 2016 году. Сразу после этого их вызвали в МИД Турции. Эрдоган назвал Кавалу "филиалом американского мецената Джорджа Сороса в Турции".

Кавалу арестовали в ноябре 2017 года по обвинению в организации протестов на площади Таксим в Стамбуле в 2013 году и в соучастии в попытке переворота в 2016 году. В феврале 2020 года суд оправдал Кавалу по этому делу, но прокуратура затребовала его ареста по другой статье и обвинила в шпионаже, сообщила ВВС.

Европейский суд по правам человека признал арест Кавалы в 2019 году преследованием по политическим мотивам. В сентябре этого года Совет Европы дал Турции время до декабря, чтобы отпустить Кавалу, и пригрозил дисциплинарными мерами против Анкары.

В Турции в июле 2016 года произошла попытка военного переворота, мятеж был подавлен в течение нескольких часов.

Власти Турции утверждают, что к организации переворота причастен проживающий в США оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен, и требуют его экстрадиции. Сам проповедник попросил США не выполнять требования Турции и назвал просьбу Анкары об экстрадиции политической вендеттой.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, Анкара, дипломаты, МИД Турции, послы
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