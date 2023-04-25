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ЕС сделал шаг к запуску совместных закупок газа

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Еврокомиссия не будет играть никакой роли в переговорах о закупках газа
Еврокомиссия не будет играть никакой роли в переговорах о закупках газа
Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия запустила процесс совместной закупки газа для европейских компаний – AggregateEU. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии 25 апреля.

Для европейских компаний открыли регистрацию запросов на покупку газа. Как отметили в ЕК, это первый шаг к совместной покупке газа на уровне союза.

"Это ключевая веха для ЕС, чтобы подготовиться к следующей зиме, скоординировано и своевременно пополнив свои газовые хранилища, используя свою коллективную рыночную власть для ведения переговоров о более выгодных ценах с международными поставщиками", – говорится в сообщении.

Компании должны подать заявки до 2 мая. После этого будет сформировано совместное предложение и начнутся переговоры с поставщиками. 

"Комиссия не будет играть никакой роли в переговорах. Первые договоры о покупке ожидаются до лета", – сообщили в ЕК.

Дальнейшие тендеры будут проводиться на регулярной основе, каждые два месяца в течение следующего года.

"Мы делаем большой шаг к совместной закупке газа в ЕС. С сегодняшнего дня компании могут регистрировать свои потребности в покупке газа на платформе AggregateEU. Мы объединим наш спрос и будем использовать нашу силу коллективных переговоров для повышения цен для потребителей", – написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

AggregateEU – это механизм ЕС, позволяющий агрегировать потребности в газе и осуществлять совместные закупки, отметили в Еврокомиссии. Он был создан как центральный компонент поддержки усилий ЕС по избавлению от российского газа путем замены его более надежными альтернативами. Кроме того, с этой целью ЕС утверждал план экономии газа на 15%.

В январе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз сократил поставки газа из России на 80%.

Теги: газ, Еврокомиссия, Европейская комиссия, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
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