ЕС сделал шаг к запуску совместных закупок газа

Для европейских компаний открыли регистрацию запросов на покупку газа. Как отметили в ЕК, это первый шаг к совместной покупке газа на уровне союза.
"Это ключевая веха для ЕС, чтобы подготовиться к следующей зиме, скоординировано и своевременно пополнив свои газовые хранилища, используя свою коллективную рыночную власть для ведения переговоров о более выгодных ценах с международными поставщиками", – говорится в сообщении.
Компании должны подать заявки до 2 мая. После этого будет сформировано совместное предложение и начнутся переговоры с поставщиками.
"Комиссия не будет играть никакой роли в переговорах. Первые договоры о покупке ожидаются до лета", – сообщили в ЕК.
Дальнейшие тендеры будут проводиться на регулярной основе, каждые два месяца в течение следующего года.
"Мы делаем большой шаг к совместной закупке газа в ЕС. С сегодняшнего дня компании могут регистрировать свои потребности в покупке газа на платформе AggregateEU. Мы объединим наш спрос и будем использовать нашу силу коллективных переговоров для повышения цен для потребителей", – написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
We are taking a major step towards joint purchasing of gas in the EU.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 25, 2023
From today, companies can register their gas purchase needs on the AggregateEU platform.
We will pool our demand and use our collective bargaining power to improve prices for consumers. https://t.co/loPSgkIPJV
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
AggregateEU – это механизм ЕС, позволяющий агрегировать потребности в газе и осуществлять совместные закупки, отметили в Еврокомиссии. Он был создан как центральный компонент поддержки усилий ЕС по избавлению от российского газа путем замены его более надежными альтернативами. Кроме того, с этой целью ЕС утверждал план экономии газа на 15%.
В январе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз сократил поставки газа из России на 80%.