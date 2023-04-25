ЕС сделал шаг к запуску совместных закупок газа

Еврокомиссия не будет играть никакой роли в переговорах о закупках газа Фото: depositphotos.com

Для европейских компаний открыли регистрацию запросов на покупку газа. Как отметили в ЕК, это первый шаг к совместной покупке газа на уровне союза.

"Это ключевая веха для ЕС, чтобы подготовиться к следующей зиме, скоординировано и своевременно пополнив свои газовые хранилища, используя свою коллективную рыночную власть для ведения переговоров о более выгодных ценах с международными поставщиками", – говорится в сообщении.

Компании должны подать заявки до 2 мая. После этого будет сформировано совместное предложение и начнутся переговоры с поставщиками.

"Комиссия не будет играть никакой роли в переговорах. Первые договоры о покупке ожидаются до лета", – сообщили в ЕК.

Дальнейшие тендеры будут проводиться на регулярной основе, каждые два месяца в течение следующего года.

"Мы делаем большой шаг к совместной закупке газа в ЕС. С сегодняшнего дня компании могут регистрировать свои потребности в покупке газа на платформе AggregateEU. Мы объединим наш спрос и будем использовать нашу силу коллективных переговоров для повышения цен для потребителей", – написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

We are taking a major step towards joint purchasing of gas in the EU.



From today, companies can register their gas purchase needs on the AggregateEU platform.



We will pool our demand and use our collective bargaining power to improve prices for consumers. https://t.co/loPSgkIPJV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 25, 2023