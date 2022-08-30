ГОРДОН
 
 
МИР

ЕС заполнит газохранилища раньше плана, но это только треть необходимого на зиму – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Запас обеспечивает 25-30% потребности в топливе ЕС зимой
Запас обеспечивает 25-30% потребности в топливе ЕС зимой
Фото: ЕРА

Европейский союз на два месяца раньше выполнил план по заполнению газовых хранилищ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные топливного оператора Gas Infrastructure Europe.

По его данным, 27 августа они были заполнены на 79,4%. По плану, утвержденному Еврокомиссией, отметку в 80% предполагалось преодолеть только 1 ноября.

Как отмечает агентство, этот запас поможет европейским странам справиться с "суровой зимой" на фоне перебоев с поставками российского газа. С другой стороны, он обеспечивает только порядка 25-30% потребности в топливе ЕС зимой и не сможет гарантировать энергобезопасность континента на холодный период.

Ранее российский "Газпром" объявил, что с 31 августа по 2 сентября остановит поставки по газопроводу "Северный поток" в Германию, чтобы провести техобслуживание. В ЕС опасаются, что после этого поставки не возобновятся.



Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

5 августа Еврокомиссия окончательно утвердила план экономии газа на 15%. Его разработали на фоне сокращения "Газпромом" прокачки газа через "Северный поток". Сначала он снизил прокачку газа до 40% от проектной мощности, потом еще до 20%. Итого "Северный поток" начал поставлять не более 33 млн м³ в сутки, когда раньше более 160 млн м³.

И в Европе, и в Украине такое поведение России назвали "газовым шантажом". Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "чем дольше государство-террорист будет оставаться на европейском и мировом энергетическом рынке, тем дольше не будет на нем стабильности".

Теги: Газпром, Россия, газ, Северный поток, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ребрик показала семейное фото после воссоединения семьи
Ребрик показала семейное фото после воссоединения семьи
"Сочетание всего прекрасного", Кошмал в топе и лосинах показала асаны из йоги
"Сочетание всего прекрасного", Кошмал в топе и лосинах показала асаны из йоги
"Вау, горячо!", "Кукла Барби". 41-летняя Кардашян показала фигуру со всех сторон
"Вау, горячо!", "Кукла Барби". 41-летняя Кардашян показала фигуру со всех сторон
"Невозможно смотреть без слез". Лидер группы "Бумбокс" Хлывнюк расплакался во время выступления
"Невозможно смотреть без слез". Лидер группы "Бумбокс" Хлывнюк расплакался во время выступления
"Вкуснющие лепешки с мясом". Саливанчук поделилась рецептом. Видео
"Вкуснющие лепешки с мясом". Саливанчук поделилась рецептом. Видео
"Его родители находятся в Херсоне". Макаревич и его жена передали деньги украинскому поэту
"Его родители находятся в Херсоне". Макаревич и его жена передали деньги украинскому поэту
"Какой вы сильный, красивый, мужественный". Защищающий Украину Сеитаблаев показал свои фото, сделанные в разное время суток
"Какой вы сильный, красивый, мужественный". Защищающий Украину Сеитаблаев показал свои фото, сделанные в разное время суток
"Причесон, как всегда, на высоте", "Красивая". Дорофеева сняла ролик в спальне. Видео
"Причесон, как всегда, на высоте", "Красивая". Дорофеева сняла ролик в спальне. Видео
"Пани Ле сияет красотой", "Красивая – нет слов". Никитюк восхитила сеть своими новыми атмосферными фото
"Пани Ле сияет красотой", "Красивая – нет слов". Никитюк восхитила сеть своими новыми атмосферными фото
"Ты выглядишь так молодо", "Хочу быть тем псом". 57-летняя Херли в бикини показала, как играет с собаками
"Ты выглядишь так молодо", "Хочу быть тем псом". 57-летняя Херли в бикини показала, как играет с собаками
Бандуристка Круть выступила в парламенте Шотландии. Видео
Бандуристка Круть выступила в парламенте Шотландии. Видео
"Очень сильно, до слез!" Жена командира "Азова" Прокопенко показала ролик с портретом мужа
"Очень сильно, до слез!" Жена командира "Азова" Прокопенко показала ролик с портретом мужа
Гвен Стефани снялась для обложки журнала в наряде от украинского бренда. Фото
Гвен Стефани снялась для обложки журнала в наряде от украинского бренда. Фото
"Если бы переломный момент был другим". Хименес-Браво рассказал, кем бы стал, если бы не выбрал кулинарию
"Если бы переломный момент был другим". Хименес-Браво рассказал, кем бы стал, если бы не выбрал кулинарию
В Польше стартовал новый сезон "Танцев со звездами" с участием Джамалы. Видео первого танца певицы
В Польше стартовал новый сезон "Танцев со звездами" с участием Джамалы. Видео первого танца певицы
"Был добрым и дружелюбным". Ривз внезапно появился на свадьбе у британских молодоженов. Фото
"Был добрым и дружелюбным". Ривз внезапно появился на свадьбе у британских молодоженов. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото (144768)
2
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей (90869)
3
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост (63285)
4
"Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности (52732)
5
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте (50020)
6
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать (40146)
7
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей" (26683)
8
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео (26669)
 
 
 
 