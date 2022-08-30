ЕС заполнит газохранилища раньше плана, но это только треть необходимого на зиму – СМИ

По его данным, 27 августа они были заполнены на 79,4%. По плану, утвержденному Еврокомиссией, отметку в 80% предполагалось преодолеть только 1 ноября.
Как отмечает агентство, этот запас поможет европейским странам справиться с "суровой зимой" на фоне перебоев с поставками российского газа. С другой стороны, он обеспечивает только порядка 25-30% потребности в топливе ЕС зимой и не сможет гарантировать энергобезопасность континента на холодный период.
Ранее российский "Газпром" объявил, что с 31 августа по 2 сентября остановит поставки по газопроводу "Северный поток" в Германию, чтобы провести техобслуживание. В ЕС опасаются, что после этого поставки не возобновятся.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
5 августа Еврокомиссия окончательно утвердила план экономии газа на 15%. Его разработали на фоне сокращения "Газпромом" прокачки газа через "Северный поток". Сначала он снизил прокачку газа до 40% от проектной мощности, потом еще до 20%. Итого "Северный поток" начал поставлять не более 33 млн м³ в сутки, когда раньше более 160 млн м³.
И в Европе, и в Украине такое поведение России назвали "газовым шантажом". Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "чем дольше государство-террорист будет оставаться на европейском и мировом энергетическом рынке, тем дольше не будет на нем стабильности".