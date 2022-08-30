ЕС заполнит газохранилища раньше плана, но это только треть необходимого на зиму – СМИ

По его данным, 27 августа они были заполнены на 79,4%. По плану, утвержденному Еврокомиссией, отметку в 80% предполагалось преодолеть только 1 ноября.

Как отмечает агентство, этот запас поможет европейским странам справиться с "суровой зимой" на фоне перебоев с поставками российского газа. С другой стороны, он обеспечивает только порядка 25-30% потребности в топливе ЕС зимой и не сможет гарантировать энергобезопасность континента на холодный период.

Ранее российский "Газпром" объявил, что с 31 августа по 2 сентября остановит поставки по газопроводу "Северный поток" в Германию, чтобы провести техобслуживание. В ЕС опасаются, что после этого поставки не возобновятся.





